Atac armat în SUA: Mai multe persoane, împuşcate la o universitate

Mai multe persoane au fost împușcate la universitatea din Iowa, în centrul SUA, au anunţat duminică autorităţile, relatează AFP.

"Serviciul poliţiei din Iowa City anchetează asupra unui incident armat survenit duminică", au declarat autorităţile municipale într-un comunicat, precizând că "nicio arestare nu a fost efectuată" în acest stadiu.

"Mai multe victime au fost transportate la spitalele din regiune pentru a beneficia de îngrijiri", au adăugat acestea.

Numărul exact al persoanelor rănite în urma atacului armat nu a fost încă precizat

Universitatea a anunţat anterior că focuri de armă au fost auzite în apropiere de intersecţia College Street şi Clinton Street, o zonă apreciată pentru viaţa sa nocturnă, relatează Agerpres.

"Salvatorii sunt la faţa locului. Victime confirmate. Vă rugăm să evitaţi sectorul", a anunţat universitatea într-un comunicat publicat pe site-ul său la puţin timp după ora locală 02:00 (07:00 GMT), fără a furniza mai multe detalii.

Din păcate, SUA, unde armele de foc sunt accesibile unei mari părţi a populaţiei, se confruntă frecvent cu episoade de violenţă cu arme de foc, care se soldează în fiecare an cu mii de victime, amintește AFP.