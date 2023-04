Un susținător a lui Putin strânge 25 de mii de euro pentru a achiziționa drone pentru armata rusă - Ce a primit în schimb este total surprinzător

Un aprig susținător a lui Vladimir Putin, Mikhail Luchin, a plasat o comandă de drone la compania globală de vânzare cu amănuntul online, AliExpress, în încercarea de a sprijini trupele ruse care luptă în Ucraina.

Dar hackerii ucraineni de la Cyber Resistance Group au interceptat comanda și au modificat-o, astfel încât susținătorul rus să primească în schimb sute de dildo-uri și diverse alte jucării pentru adulți, potrivit Daily Star.

”În loc de drone, Misha va trimite acum invadatorului camioane cu dildouri, curele și alte lucruri utile fiecărui rus, pe care le-a comandat și le-a plătit cu cardul său pe AliExpress”, au spus aceștia.

Mikhail Luchin a plănuit inițial să returneze produsele primite și să-și ia banii, dar în cele din urmă compania Ali Express i-a refuzat cererea. În schimb, a apelat la un plan mai antreprenorial.

The hacktivists of "Cyber Resistance" punished Z-volunteer Mikhail Luchin. They hacked his email and charged $25,000 worth of adult toys to his card, which is linked to AliExpress. He planned to spend the money to buy #drones for the #Russian #army.

