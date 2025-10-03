Un sat montan elveţian, nelocuibil de doi ani, din cauza riscului de alunecări de teren

Satul montan elveţian Brienz rămâne nelocuibil pentru a doua iarnă consecutiv din cauza riscului de căderi de pietre, au anunţat vineri autorităţile, transmite Agerpres, citând DPA.

Ploile abundente sau o cădere bruscă de pietre ar putea abate asupra satului o masă considerabilă de resturi instabile, ceea ce ar putea provoca o alunecare de teren majoră, au avertizat autorităţile. O cantitate de aproximativ 1,2 milioane de metri cubi de resturi s-ar putea prăvăli peste satul Brienz, potrivit estimărilor.

Celor 80 de locuitori li s-a cerut să-şi părăsească gospodăriile în noiembrie 2024 din cauza riscului mare de alunecări de teren. Evacuarea ar urma să se prelungească pentru alte "câteva" luni, conform ultimului raport asupra situaţiei din zonă.

Locuitorii pot intra în sat doar în timpul zilei

Deocamdată, locuitorii pot intra în sat în timpul zilei şi pot folosi terenurile agricole, însă le este interzis să rămână peste noapte în casele lor.

Locuitorii au avut timp până la sfârşitul lunii septembrie să se înregistreze pentru relocarea permanentă. Nu se cunoaşte câte persoane au acceptat oferta, răspunsurile fiind în prezent în curs de analizare. Rezultatele vor fi anunţate în a doua jumătate a lunii octombrie, după cum a declarat pentru DPA un purtător de cuvânt al municipalităţii.