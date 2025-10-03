€ 5.0889
|
$ 4.3349
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 20:09 03 Oct 2025

Un sat montan elveţian, nelocuibil de doi ani, din cauza riscului de alunecări de teren
Autor: Doinița Manic

Un sat montan elveţian, nelocuibil de doi ani, din cauza riscului de alunecări de teren
 

Un sat elveţian rămâne nelocuibil pentru a doua iarnă consecutiv din cauza riscului de alunecări de teren.

Satul montan elveţian Brienz rămâne nelocuibil pentru a doua iarnă consecutiv din cauza riscului de căderi de pietre, au anunţat vineri autorităţile, transmite Agerpres, citând DPA.

Ploile abundente sau o cădere bruscă de pietre ar putea abate asupra satului o masă considerabilă de resturi instabile, ceea ce ar putea provoca o alunecare de teren majoră, au avertizat autorităţile. O cantitate de aproximativ 1,2 milioane de metri cubi de resturi s-ar putea prăvăli peste satul Brienz, potrivit estimărilor.

Celor 80 de locuitori li s-a cerut să-şi părăsească gospodăriile în noiembrie 2024 din cauza riscului mare de alunecări de teren. Evacuarea ar urma să se prelungească pentru alte "câteva" luni, conform ultimului raport asupra situaţiei din zonă.

Locuitorii pot intra în sat doar în timpul zilei

Deocamdată, locuitorii pot intra în sat în timpul zilei şi pot folosi terenurile agricole, însă le este interzis să rămână peste noapte în casele lor.

Locuitorii au avut timp până la sfârşitul lunii septembrie să se înregistreze pentru relocarea permanentă. Nu se cunoaşte câte persoane au acceptat oferta, răspunsurile fiind în prezent în curs de analizare. Rezultatele vor fi anunţate în a doua jumătate a lunii octombrie, după cum a declarat pentru DPA un purtător de cuvânt al municipalităţii. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

elvetia
sat montan
alunecari de teren
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Termen limită pentru stabilirea alegerilor locale din București: Dacă nu se decide, nu se mai poate ţine în această toamnă
Publicat acum 13 minute
Jurnalist francez ucis în atacurile rusești cu drone din Ucraina
Publicat acum 41 minute
Mihaela Bilic, nouă reacție în disputa despre statine: Mesajul meu nu era unul pentru doctori
Publicat acum 56 minute
Directorul EximBank, vizat de premierul Bolojan pentru că a închiriat clădirea statului printr-o companie privată
Publicat acum 1 ora si 1 minut
Avioanele de la Salonic și Londra nu au putut ateriza pe Otopeni din cauza furtunii. Unde au fost direcționate
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 01 Oct 2025
Surpriză totală pentru Călin Georgescu: O cântăreață a venit să-l susțină la secția de Poliție
Publicat pe 01 Oct 2025
Horoscop octombrie 2025 pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
Publicat pe 02 Oct 2025
Victorie pentru Liviu Dragnea! Decizia ÎCCJ
Publicat acum 13 ore si 44 minute
Monica Pop, avertisment privind o vitamină: Când m-am îmbolnăvit de cancer, nivelul acestui element era 3
Publicat pe 01 Oct 2025
Blocaj pentru 20.000 de angajați ai Poștei Române. Conflict uriaș cu pierderi dramatice pentru angajați
 
decizia ccr pentru pensiile speciale pe 8 octombrie sau la un nou referendum Decizia CCR pentru pensiile speciale, pe 8 octombrie sau la un nou referendum

de Val Vâlcu

toiu vs szijjarto analiza pe discursul de la adunarea generala onu Țoiu vs Szijjártó. Analiză pe discursul de la Adunarea Generală ONU

de Val Vâlcu

cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

vezi arhiva de editoriale
 
x close