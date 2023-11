Un robot a omorât un bărbat pe care l-a confundat cu o ladă cu legume, în Coreea de Sud

Bărbatul a fost confundat de robot cu o ladă cu legume și a fost zdrobit, scrie BBC.

Bărbatul în vârstă de 40 de ani a fost prins de brațul robotului, a fost ridicat și împins pe banda transportoare. Fața și pieptul victimei au fost zdrobite de brațul robotului. Bărbatul a murit la spital, a relatat Yonhap. Robotul avea sarcina de a ridica lăzile de ardei și transferul lor pe paleți.

Victima este un angajat al companiei care a fabricat brațul robotizat. Anterior, a fost depistată o eroare a unui senzor al echipamentului.

Bărbatul verificase funcționarea senzorilor robotului înainte ca acesta să fie testat la uzina de sortare a ardeiului, în provincia Gyeongsang din Coreea de Sud. Testul a fost planificat inițial pentru data de 6 noiembrie, însă a fost amânat cu două zile din cauza unor probleme cu senzorul robotului.

Bărbatul, un lucrător al companiei care a fabricat brațul robotizat, a efectuat verificări asupra mașinii până târziu în noapte de miercuri, când aceasta s-a defectat.

Citește și - Prima fabrică de roboți umanoizi din lume se va deschide la sfârșitul acestui an

Vor pune roboții stăpânire pe noi?

Roboții au început să preia controlul într-o fabrică specializată în producția de roboți umanoizi, unde vor juca un rol esențial în proiectarea și fabricarea altor roboți similari. Compania Agility Robotics a dezvăluit planurile pentru a construi cea mai mare fabrică de roboți umanoizi din lume, situată în Salem, Oregon.

Startup-ul tehnologic își propune să "promoveze umanitatea" prin intermediul roboților specializați în îndeplinirea sarcinilor umane obișnuite. Chiar și Amazon a susținut această companie orientată spre viitor, care a obținut peste 180 de milioane de dolari în finanțări private de la înființarea sa în 2015.

Echipa de ingineri din spatele robotului biped, cunoscut sub numele de Digit, își propune să producă peste 10.000 de astfel de roboți în fiecare an, scrie The Sun. Fiecare robot Digit are o înălțime de puțin sub 1,80 metri și este echipat cu două picioare și două brațe.

Robotul are capacitatea de a detecta prezența unei persoane sau a unei bariere în calea sa și poate naviga în jurul acestora, facilitând colaborarea eficientă cu oamenii. De la descărcarea remorcilor la manipularea coletelor, robotul Digit a fost conceput pentru a acoperi o varietate largă de sarcini. Compania speră că roboții săi vor reduce din munca pe care oamenii nu mai doresc să o efectueze. Vezi articolul aici!

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News