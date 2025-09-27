Un primar aflat în închisoare cere UE să oprească alunecarea Bulgariei spre autoritarism

Este vorba despre primarul Varnei, Blagomir Koțev, care afirmă că dosarul său de corupție este unul politic. De asemenea, el spune că situația reprezintă un test al statului de drept, într-o țară situată la granița estică a Uniunii Europene.

S-a aprins scânteia protestelor. ”Stare de dictatură” în Bulgaria

Blagomir Koțev, ales pe lista partidului reformist Noi Continuăm Schimbarea, a fost arestat pe data de 8 iulie. El este acuzat de extorcare, privind contracte publice pentru școli și grădinițe. Liberalul a respins acuzațiile și susține că este victima unei campanii orchestrate de rivalii politici și cu sprijinul justiției controlate politic.

Detenția primarului a stârnit proteste în marile orașe din Bulgaria și a reaprins dezbaterile despre influența crimei organizate în instituțiile statului. Fostul premier Nikolai Denkov a spus că Bulgaria ”se află într-o stare de dictatură”. Liberalii din Parlamentul European au solicitat înghețarea fondurilor europene pentru Sofia, arată Politico.

Acuzații de „stat capturat” și presiuni externe

Într-o declarație telefonică pentru sursa citată, Koțev a declarat că înainte de arestare a fost avertizat că ar putea avea aceeași soartă precum primarii turci ce s-au opus președintelui Erdoğan. ”Sunt îngrijorat că, deși suntem stat membru al UE, asemenea lucruri se întâmplă chiar aici”, a declarat primarul.

Criticii guvernului bulgar afirmă că dosarul împotriva lui Koțev este parte a unei strategii mai largi de intimidare a opoziției. Contractele publice, o miză mare pentru grupurile politice și economice, sunt văzute ca element central în războiul dintre tabăra reformistă și vechea gardă condusă de GERB, partidul fostului premier Boiko Borissov.

Reacția Bruxellesului și poziția președintelui Bulgariei

Valérie Hayer, președinta grupului Renew din Parlamentul European, a catalogat situația lui Koțev ca fiind ”o dovadă a pervertirii instituționale din Bulgaria”. În același timp, președintele Rumen Radev a acuzat justiția de ”persecuție politică”, spunând că opoziția este vânată, iar oamenii puterii rămân protejați.

În tabăra guvernamentală, premierul Rosen Jeliazkov a zis că sistemul judiciar este independent și trebuie lăsat să își desfășoare activitatea. El a respins acuzațiile de ingerință politică.

Varna, oraș cu miză strategică. Lipsa unui lider în oraș este în beneficiul regimului lui Putin”

Varna este cel mai mare port al Bulgariei la Marea Neagră și are o importanță strategică pentru NATO și securitatea europeană, însă și o puternică amprentă culturală și economică rusească. Din acest motiv, disputa cu privire la soarta primarului depășește granițele naționale. Fostul premier Kiril Petkov a avertizat că lipsa unui lider ales în oraș ”este în beneficiul regimului lui Putin”.

În centrul criticilor se află tandemul compus din Boiko Borissov și oligarhul Delyan Peevski, acuzați de opoziție și de președinte că fac un control din umbră asupra guvernului și justiției. Radev a spus că sistemul politic actual că este ”o fațadă democratică” menită să ascundă un regim oligarhic.

Situația lui Koțev a devenit un simbol al fragilității instituțiilor democratice din Bulgaria. Primarul avertizează că, dacă un primar ales poate fi scos printr-un dosar controversat, ”oricine poate fi vizat și ținut în arest preventiv luni sau ani, chiar dacă este nevinovat”.

Semnal de alarmă pentru Uniunea Europeană

Pentru Bruxelles, cazul este un nou semnal de alarmă cu privire la statul de drept într-o țară aflată la frontiera estică a Uninii și într-un punct strategic pentru securitatea regională. Reformiștii bulgari solicită ca Uniunea să își utilizeze pârghiile financiare și politice, cu scopul de a preveni alunecarea țării spre autoritarism.