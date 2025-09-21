Un parlamentar german sugerează doborârea avioanelor rusești pătrunse ilegal în spațiul NATO

Proupunerea sa vine în momentul în care ţările membre ale Alianţei Nord-Atlantice analizează modul în care ar trebui să răspundă la recentele incursiuni ruseşti în spaţiul lor aerian, relatează duminică dpa, citată de Agerpres.

"Kremlinul are nevoie de un semn clar să se oprească", a declarat Jürgen Hardt, purtătorul de cuvânt pe probleme de politică externă în Parlamentul german al blocului conservator al cancelarului Friedrich Merz, într-un articol publicat duminică de grupul media RND.

"Doar un mesaj clar către Rusia că orice încălcare militară a frontierei va fi întâmpinată cu forţa militară, inclusiv doborârea

avioanelor de luptă ruseşti deasupra teritoriului NATO, va avea efect", a spus Hardt.

"Aceste provocări şi teste din partea Rusiei se vor încheia doar dacă vom răspunde clar la toate încălcările militare ale frontierei", a mai spus politicianul conservator.

"Alternativa ar fi ca logica războiului rusesc să continue să escaladeze. Acum sunt încălcări ale spaţiului aerian, în curând va fi bombardarea unor anumite ţinte, apoi vor veni soldaţii ruşi", a avertizat Hardt.

Aliaţii NATO se vor întâlni săptămâna viitoare pentru consultări, după ce Estonia a anunţat vineri că trei avioane de luptă ruseşti au pătruns ilegal în spaţiul său aerian.

Cu o săptămâna mai devreme, forţele poloneze şi aliaţii săi NATO au doborât pentru prima dată drone ruseşti deasupra teritoriului Alianţei, după ce aproximativ 20 de vehicule aeriene fără pilot au pătruns în spaţiul aerian al Poloniei.