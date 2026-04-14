Un medicament prescris frecvent a fost asociat cu un risc crescut de stop cardiac brusc

Cercetări publicate și analizate de specialiști internaționali sugerează că pacienții care utilizează doze de 60 mg pe zi sau mai mult de nifedipină ar putea avea un risc crescut de evenimente cardiace severe. Rezultatele provin din comparații ale unor baze de date din Țările de Jos și Danemarca și au arătat o posibilă legătură între administrarea medicamentului și apariția aritmiilor fatale.

Creșterea semnificativă a riscului

În studiul realizat pe date din Țările de Jos, cercetătorii au analizat 2.503 pacienți care au suferit un stop cardiac brusc și i-au comparat cu 10.543 de persoane fără astfel de evenimente. Rezultatele au indicat o creștere a riscului cu aproximativ 45% în rândul celor care utilizau doze mari de nifedipină.

O a doua analiză, realizată pe date din Danemarca, a sugerat chiar o dublare a riscului în condiții similare de administrare.

Comparația cu alte medicamente din aceeași clasă

Cercetătorii au observat că această asociere nu a fost identificată în cazul Amlodipină, un alt medicament din aceeași clasă terapeutică a dihidropiridinelor, utilizat frecvent în tratamentul hipertensiunii arteriale.

Diferența dintre cele două substanțe a atras atenția comunității medicale, întrucât ambele sunt considerate, în mod obișnuit, eficiente și sigure.

Reacțiile specialiștilor

Dr. Hanno Tan, cardiolog la Centrul Medical Academic din Amsterdam, a declarat că alegerea între nifedipină și amlodipină este adesea influențată de experiența medicilor, nu de diferențe majore de siguranță.

El a subliniat însă că noile date sugerează o posibilă legătură între dozele mari de nifedipină și riscul de aritmii cardiace fatale, în timp ce amlodipina nu a prezentat același semnal de risc.

Prudență din partea comunităților medicale

Potrivit Societății Europene de Cardiologie (European Society of Cardiology), experții cer prudență în interpretarea rezultatelor și subliniază necesitatea unor cercetări suplimentare.

Elena Arbelo, purtător de cuvânt al organizației, a declarat că nu este momentul pentru schimbări bruște în tratamentele prescrise, recomandând continuarea evaluărilor clinice înainte de emiterea unor concluzii ferme.

Un alt studiu clinic a indicat că utilizarea nifedipinei cu acțiune scurtă, în doze moderate și mari, la pacienții cu boală coronariană, poate fi asociată cu o creștere a mortalității totale.

Totodată, cercetătorii subliniază că există încă puține date privind efectele pe termen lung ale tratamentului.

Recomandări pentru pacienți

Medicamentele precum nifedipina acționează prin relaxarea vaselor de sânge, facilitând circulația sângelui și reducând tensiunea arterială. Tocmai de aceea, rezultatele au fost considerate surprinzătoare, având în vedere utilizarea îndelungată a substanței la milioane de pacienți din întreaga lume.

Medicii recomandă pacienților să nu întrerupă tratamentul fără consult de specialitate și să discute cu medicul curant orice îngrijorare legată de administrarea nifedipinei sau a altor medicamente antihipertensive.