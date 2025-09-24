Un comediant și un rapper, arestați pentru o glumă despre religie

Un tribunal din Turcia a dispus, marți seara, arestarea preventivă a doi bărbați, după ce procurorii au susținut că o glumă din emisiunea lor online, referitoare la un hadith al Profetului Mahomed (învățătură), ar putea provoca ură religioasă, potrivit Reuters.

YouTuberul Bogac Soydemir, gazda emisiunii „Soguk Savas”, și invitatul său, rapperul Enes Akgunduz, au fost reținuți prin decizia unui tribunal din Istanbul, care a considerat că emisiunea lor a inclus o glumă referitoare la hadith-ul „vinul este mama tuturor relelor”.

Procurorii au argumentat că această remarcă risca să provoace ostilitate pe motive religioase.

Remarca fusese, de fapt, un comentariu citit în direct

Ambii bărbați și-au prezentat scuzele după difuzare și au negat orice faptă ilegală atunci când au apărut marți în fața instanței.

Soydemir a declarat că nu a avut intenția de a incita la ură, adăugând că a șters videoclipul imediat ce a fost atenționat și și-a prezentat scuzele pe conturile sale de social media. El a explicat că remarca a fost, de fapt, un comentariu al unui spectator pe care l-a citit în direct, confundându-l cu un joc de cuvinte.

Akgunduz a respins, de asemenea, orice sugestie de ofensă intenționată și a spus că discuția lor a fost interpretată greșit. El a recunoscut că remarca era un comentariu al unui spectator, pe care a considerat-o doar o simplă joacă de cuvinte, și a admis că ar fi trebuit să fie mai atent.

Cazul vine după încarcerarea a patru caricaturiști ai săptămânalului satiric Leman, pentru o caricatură considerată că îi reprezenta pe profeții Mahomed și Moise, pe care președintele Tayyip Erdogan a descris-o drept „o provocare josnică”.