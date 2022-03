Un bărbat care a cumpărat 1.000 de litri de motorină s-a răsturnat cu rezervorul la ieșirea din benzinărie.

O mașină care transporta un rezervor cu 1.000 de litri de motorină s-a răsturnat chiar la ieșirea dintr-o stație de carburanți din Tecuci. Combustibilul fusese cumpărat de un tecucean speriat de zvonurile privind dublarea prețurilor și raționalizarea motorinei și benzinei.





Accidentul a avut loc joi în fața unei stații de carburanți din orașul Tecuci. Rezervorul care a căzut din mașină avea 1.000 de litri de motorină achiziționată de șofer. Tot combustibilul s-a vărsat pe șosea și la fața locului au fost chemați pompierii. Aceștia s-au asigurat că în zonă nu izbucnește un incendiu și au curățat șoseaua. La fața locului, acționează o autospecială din cadrul Secției de Pompieri Tecuci. Polițiștii și inspectorii ISU vor verifica dacă tecuceanul a respectat regulile privitoare la transportul de combustibil, scrie Pressalert.

VEZI ȘI: Guvernul transmite că va sancţiona prin pârghiile pe care le are la îndemână orice încercare de a provoca dezechilibre şi de a induce dezinformări în spaţiul public





"Guvernul României dezaprobă şi va sancţiona prin pârghiile pe care le are la îndemână orice încercare de a provoca dezechilibre şi induce dezinformări în spaţiul public. Lumea întreagă şi România, deopotrivă, traversează o perioadă foarte sensibilă, în care problemele grave de securitate şi efectele agresiunii ruse în Ucraina riscă să fie amplificate prin manipulări şi dezinformare. Urmărim inclusiv aceste aspecte şi luăm măsuri pentru a contracara războiul informaţional şi încercările de a crea instabilitate şi răspândi panica nejustificat în rândul populaţiei", transmite Guvernul, joi, într-un mesaj postat pe Facebook.



Românii sunt îndemnaţi să filtreze cu "bună credinţă, raţiune şi responsabilitate" informaţiile care le parvin.



"Să nu ne lăsăm conduşi de reacţii pripite, sub impulsul unor ştiri neverificate din surse credibile! Avem mare nevoie, mai ales în contextul acestui război hibrid, să filtrăm cu bună credinţă, raţiune şi responsabilitate informaţiile care ne parvin", a menţionat sursa citată.



Guvernul a mulţumit Romanian Business Leaders pentru demersurile iniţiate în vederea contracarării războiului informaţional, distribuind totodată comunicatul de presă transmis de organizaţie. Potrivit acestuia, în România există grupuri care propagă informaţii "false sau pe jumătate adevărate, care împrăştie panica pentru câştiguri politice, de imagine sau pentru a ajuta Rusia putinistă". Romanian Business Leaders arată că are încredere în România, dar ia atitudine împotriva războiului informaţional.



"România este în pericol grav de dezinformare. Este singurul război în care ne aflăm deja - acela al informaţiilor false, al fake-news-urilor. Cu acesta ne vom bate. Şi va fi un război greu. (...) Trebuie să ne mobilizăm rapid cu toţii: Guvern, mediu de afaceri, societate civilă şi presa responsabilă. Trebuie să ne înarmăm cu toate resursele de comunicare de care dispunem pentru a contracara informaţiile false care ar putea destabiliza ţara noastră. Războiul informaţiilor este un război greu, în care e nevoie de resurse, de profesionalism, de răbdare şi de discernământ. Şi e nevoie de fiecare dintre noi pentru a învinge", se mai arată în comunicat.



Romanian Business Leaders subliniază că are încredere în economia românească, în societatea civilă, în capacitatea energetică a ţării, în sistemul bancar românesc, în Uniunea Europeană, în NATO şi capacitatea de apărare a României.



"Sigur că este criză energetică, o vedem cu toţii în portofele. Dar România nu va rămâne nici fără gaze, nici fără energie şi nici fără benzină. Iar preţurile vor fi ţinute sub control. România va accelera investiţiile în energie regenerabilă şi vom acoperi deficitul de energie pe care îl mai avem. (...) Sistemul bancar este unul stabil. Fiecare bancă din România este garantată separat de băncile surori din alte state. Banii cetăţenilor şi ai companiilor sunt garantaţi de stat. Banca Naţională a României a gestionat dintotdeauna exemplar crizele financiare", menţionează sursa citată.

