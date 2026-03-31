Un băiețel de doar un an a murit după ce s-a înecat cu unghia falsă a mamei sale

Un caz șocant petrecut în capitala Argentinei a șocat întreaga lume. Un băiețel de un an a murit după ce s-a înecat cu unghia falsă a mamei sale.

Dante Valentín Bermudes Rumi a fost dus de urgență la spital după ce brusc a început să se sufoce. Totuși, în ciuda eforturilor disperate ale medicilor de a-l salva, bebelușul a fost declarat decedat. În urma autopsiei, s-a constat că băiețelul a murit prin asfixiere, după ce căile respiratorii i-au fost blocate de „două obiecte” care i-au rămas în gât.

Mama copilului este manichiuristă. Ce spune femeia despre tragedie

Mama lui Dante, Aylin Saucedo, manichiuristă, a povestit presei argentiniene despre oroarea trăită în casa lor din Los Polvorines, în zona metropolitană Buenos Aires.

„Fiul meu a murit pe 21 martie. Eram acasă și mi-am dat seama că nu putea respira. Am alergat la vecina mea să cer ajutor, dar nu a putut face nimic. Apoi a sosit mătușa mea și același lucru s-a întâmplat, așa că l-am pus pe Dante în mașină și am mers la spital. Probabil mi-a luat cam 10 minute în total. Fiul meu era mort când am ajuns”, a povestit femeia, scrie Daily Star.

Tatăl bebelușului, acces de furie la spital

La spital s-a lăsat cu scandal și a fost necesară intervenția poliției. Tatăl bebelușului a sosit acolo și ar fi agresat-o pe Aylin, pe noul ei partener și pe tatăl acesteia.

Vorbind apoi despre pierderea suferită într-o postare sfâșietoare pe rețelele sociale, Aylen a spus la scurt timp după moartea tragică a fiului ei: „Astăzi nu mai ești aici și tot ce mi-a rămas sunt jucăriile tale, cârtițele tale și toate lucrurile tale fără tine. Mama este sfărâmată în mii de bucăți și nici măcar nu are puterea să înfrunte această durere... Am nevoie de tine alături de mine, mi-e dor de tine, trebuie să mă trezesc cu tine și îmi frânge inima să știu că nu vom avea o dimineață în care să luăm micul dejun împreună, dragostea mea”.

Tragedia vine după un alt caz similar care a avut loc la sfârșitul lunii trecute, în nord-vestul Spaniei. Un copil de doi ani a murit după ce s-a înecat cu o gumă de mestecat, în timpul petrecerii organizate de ziua mamei sale.