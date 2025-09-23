€ 5.0774
|
$ 4.3012
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 14:05 23 Sep 2025

Un american a ajuns în custodia poliției după ce a vizat elicopterul lui Trump cu un laser

Autor: Tiberiu Vasile
trump-razboi-isis_72671500 Foto: Agerpres
 

Un bărbat de 33 de ani a fost arestat şi pus sub acuzare după ce ar fi ţintit cu un fascicul laser către Marine One, elicopterul preşedintelui american Donald Trump, în momentul în care aeronava părăsea Casa...

Un bărbat de 33 de ani a fost arestat şi pus sub acuzare după ce ar fi ţintit cu un fascicul laser către Marine One, elicopterul preşedintelui american Donald Trump, în momentul în care aeronava părăsea Casa Albă, anunţă AFP.

Potrivit plângerii penale, incidentul s-a petrecut sâmbătă, la mică distanţă de reşedinţa prezidenţială, când un ofiţer în uniformă din Serviciul Secret l-a observat pe suspect îndreptând un laser roşu spre aparatul de zbor. Elicopterul se afla la o altitudine joasă, iar documentele anchetei arată că orientarea fasciculului „a cauzat un risc de orbire temporară şi de dezorientare ale pilotului”, punând astfel Marine One în pericol de coliziune având în vedere că alte elicoptere zburau în acelaşi perimetru.

Ar fi îndreptat laserul şi către un ofiţer al Serviciului Secret

Autorităţile îl identifică pe suspect drept Jacob Samuel Winkler, în vârstă de 33 de ani. Ancheta notează că, cu puţin timp înainte, Winkler ar fi îndreptat laserul şi către un ofiţer al Serviciului Secret, provocându-i o scurtă dezorientare. Martorii din rândul forţelor de ordine l-au descris pe individ ca fiind fără cămaşă, vorbind singur şi gălăgios.

În Statele Unite, direcţionarea unui fascicul laser către o aeronavă constituie o infracţiune federală, pedepsită cu închisoare de până la cinci ani; în consecinţă, Winkler a fost reţinut şi în prezent se află pus sub acuzare în legătură cu aceste fapte. Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanţelor incidentului, conform Agerpres.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

trump
donald trump
casa alba
suspect
atac
laser
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
Norvegia: Rusia a încălcat spațiul aerian de trei ori în 2025
Publicat acum 1 minut
Provocare uriașă pentru copiii români în școlile din diaspora: ”Au fost despărțiți, ca să nu vorbească limba română în clasă”
Publicat acum 20 minute
Polițist din Argeș, acuzat că a cerut 100.000 de euro și iPhone-uri ca să intervină într-un dosar penal
Publicat acum 37 minute
Legenda care i-a modelat cariera lui Novak Djokovic a murit
Publicat acum 42 minute
Aspen Energy Summit 2025 - Acces, Securitate, Sustenabilitate Cum se schimbă peisajul energetic global
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 21 Sep 2025
Kamala intră la rupere: Dezvăluirile Kamalei Harris despre Biden și alți lideri americani provoacă o adevărată furtună între democrați
Publicat pe 21 Sep 2025
Alexandru Athanasiu și achitarea care a schimbat o viață
Publicat pe 21 Sep 2025
Cele mai cancerigene trei alimente care există
Publicat pe 21 Sep 2025
Va demisiona Bolojan după decizia CCR privind pensiile speciale? Analiza lui Chirieac
Publicat pe 21 Sep 2025
BANCUL ZILEI: Cum se dezleagă limba la o bere
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close