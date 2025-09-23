Un american a ajuns în custodia poliției după ce a vizat elicopterul lui Trump cu un laser

Un bărbat de 33 de ani a fost arestat şi pus sub acuzare după ce ar fi ţintit cu un fascicul laser către Marine One, elicopterul preşedintelui american Donald Trump, în momentul în care aeronava părăsea Casa Albă, anunţă AFP.

Potrivit plângerii penale, incidentul s-a petrecut sâmbătă, la mică distanţă de reşedinţa prezidenţială, când un ofiţer în uniformă din Serviciul Secret l-a observat pe suspect îndreptând un laser roşu spre aparatul de zbor. Elicopterul se afla la o altitudine joasă, iar documentele anchetei arată că orientarea fasciculului „a cauzat un risc de orbire temporară şi de dezorientare ale pilotului”, punând astfel Marine One în pericol de coliziune având în vedere că alte elicoptere zburau în acelaşi perimetru.

Ar fi îndreptat laserul şi către un ofiţer al Serviciului Secret

Autorităţile îl identifică pe suspect drept Jacob Samuel Winkler, în vârstă de 33 de ani. Ancheta notează că, cu puţin timp înainte, Winkler ar fi îndreptat laserul şi către un ofiţer al Serviciului Secret, provocându-i o scurtă dezorientare. Martorii din rândul forţelor de ordine l-au descris pe individ ca fiind fără cămaşă, vorbind singur şi gălăgios.

În Statele Unite, direcţionarea unui fascicul laser către o aeronavă constituie o infracţiune federală, pedepsită cu închisoare de până la cinci ani; în consecinţă, Winkler a fost reţinut şi în prezent se află pus sub acuzare în legătură cu aceste fapte. Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanţelor incidentului, conform Agerpres.