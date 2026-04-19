Ultima nuntă de la Cernobîl: Povestea emoționantă a cuplului care s-a căsătorit chiar în ziua accidentului nuclear

BBC a relatat povestea cuplului care s-a căsătorit în timpul celui mai grav dezastrul nuclear din istorie - accidentul nuclear de la Cernobîl.

Era puțin după miezul nopții. Irina Stetsenko își terminase de făcut unghiile pentru nuntă, deschisese ușa balconului și se lupta cu emoțiile din ajunul marelui eveniment, ca să adoarmă. Într-un apartament din apropiere, plin de invitați, logodnicul ei, Serghei Lobanov, dormea ​​pe o saltea în bucătărie. Apoi, un „zumzet” a tulburat liniștea, spune Iryna.

„Era ca și cum o mulțime de avioane zburau deasupra, totul zumzăia și geamurile se cutremurau”, a povestit femeia.

Serghei spune că „a simțit o zguduire, ca și cum ar fi trecut un fel de val”, s-a întrebat dacă era un cutremur ușor și a adormit la loc.

VEZI ȘI: Misterul câinilor albaștri de la Cernobîlhttps://www.dcnews.ro/misterul-cainilor-albastri-de-la-cernobil_1016482.html

Irina tinha apenas 19 anos, Serghei - 25.

Irina Stetsenko avea 19 ani pe atunci și era profesor stagiar, iar SergheiLobanov avea 25 de ani, fiind inginer de centrală. Ambii așteptau cu nerăbdare să își înceapă viața de familie în orașul sovietic Pripyat. Nu aveau nicio idee că cel mai grav accident nuclear din lume se desfășura la mai puțin de 4 km distanță.

Reactorul numărul patru de la centrala electrică de la Cernobîl – aflată în nordul Ucrainei de astăzi – explodase, evacuând materiale radioactive care s-ar fi răspândit în zone întregi ale Europei.

Patruzeci de ani mai târziu, rămășițele extrem de radioactive ale centralei se află într-o zonă de război. Cuplul locuiește acum la Berlin, după ce și-au părăsit viața pentru a doua oară – de data aceasta pentru a scăpa de conflict, nu de un dezastru nuclear.

Mărturii din dimineața zilei de 26 aprilie 1986

Dar în dimineața zilei de 26 aprilie 1986, Serghei își amintește că s-a trezit în jurul orei 6, plin de entuziasm, și a descoperit că ziua nunții sale se luminase glorios de soare. El își amintește că a văzut soldați cu măști de gaze afară și bărbați spălând strada cu o soluție spumoasă. Niște bărbați pe care îi cunoștea de la munca sa la centrala nucleară i-au spus că au fost chemați urgent pentru că „s-a întâmplat ceva”, dar nu știau ce anume. În timp ce privea din apartamentul zgârie-nori al prietenului său, a observat fum ridicându-se din reactorul patru.

Mai târziu avea să devină clar că pompierii și muncitorii de la centrala electrică își petrecuseră noaptea riscând doze letale de radiații pentru a stinge un incendiu toxic imens.

„M-am simțit puțin anxios”, spune el. Bazându-se pe antrenamentul său, a luat niște material textil, l-a udat și l-a pus la intrarea în apartament ca măsură de precauție pentru a prinde praful radioactiv, adaugă el. Apoi s-a grăbit la piață. Neobișnuit pentru o dimineață de sâmbătă, era pustie, așa că a cules cinci lalele pentru buchet.

Irina, care stătea cu mama ei în apartamentul familiei, spune că telefonul a sunat încontinuu peste noapte. Mama ei părea „alarmată”, spune ea, de vecinii care o sunau spunând că s-a întâmplat „ceva teribil”. Dar au existat puține detalii. Informațiile erau strict controlate în Uniunea Sovietică. Au pornit radioul, dar nu s-a menționat niciun incident.

Dimineața, mama ei a sunat autoritățile: „I-au spus să nu se panicheze, toate evenimentele planificate în oraș ar trebui să aibă loc”.

După accidentul de la Cernobîl, totul a continuat ca de obicei. Copiii au fost trimiși la școală, evenimentele au avut loc

Oficial, totul a continuat ca de obicei. Copiii au fost trimiși la școală. Mai târziu în cursul zilei, mireasa, mirele și invitații s-au îndreptat într-un șir de mașini spre Palatul Culturii, unde urma să aibă loc nunta.

Și-au depus jurămintele stând pe o pânză brodată cu numele lor, apoi s-au deplasat împreună cu invitații lor la o cafenea din apropiere. Dar banchetul de nuntă a fost „trist”, nu festiv, spune Serghei: „Toată lumea a înțeles că se întâmplase ceva, dar nimeni nu știa detaliile”.

Apoi - epuizați, dar în sfârșit soț și soție - s-au întors la apartamentul prietenului. Dar, spune Serghei, în primele ore ale dimineții de duminică, un alt prieten a bătut la ușă, spunându-le să se grăbească spre un tren de evacuare, care urma să plece la ora 5 dimineața. Singurele haine în plus pe care Irina le avea cu ea erau o rochie subțire pentru a doua zi de sărbători, așa că și-a pus la loc rochia de mireasă pentru a se grăbi să se întoarcă la apartamentul mamei sale ca să se schimbe.

Deși inițial se anunțase că evacuarea este temporară, oamenii au plecat pentru totdeauna

„Eram într-o rochie de mireasă și alergam desculță prin bălți”, spune Irina. Încă era întuneric când au văzut strălucirea reactorului prăbușit din tren. Era „ca și cum te-ai fi uitat în ochiul unui vulcan”, își amintește.

Anunțul oficial, când a venit, descria evacuarea ca fiind „temporară”.

„Am plecat pentru trei zile, dar am ajuns să fim plecați toată viața noastră”, adaugă el.

Uniunea Sovietică a fost puternic criticată pentru lentoarea sa în dezvăluirea amplorii dezastrului. Abia la două zile după explozie – după ce au fost detectate radiații în Suedia – a recunoscut că avusese loc un accident. Au trecut mai mult de două săptămâni până când liderul sovietic Mihail Gorbaciov a vorbit public despre acest lucru. Un test de siguranță a mers prost. O estimare citată de Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) și Organizația Mondială a Sănătății sugerează că exploziile au eliberat de 400 de ori mai mult material radioactiv decât bomba de la Hiroshima.

VEZI ȘI: Cum erau rușii să producă un alt dezastru umanitar în 2022, la Cernobîl

Măturia inginerului-șef din sala turbinelor

Nikolai Soloviov lucra ca inginer șef în sala turbinelor la acea vreme.

„A fost ca un cutremur sub noi”, își amintește el. „Am văzut acoperișul prăbușindu-se... O rafală de aer a venit spre noi și a adus tot acest praf negru... Și sirena a pornit”.

El spune că au găsit un alt coleg stând pe una dintre turbine, aparent nevătămat, dar vărsând - un semn de boală cauzată de radiații. „A fost unul dintre primii care au murit”, a spus bărbatul.

Numărul oficial al morților în urma incidentului este de 31 de persoane - două au fost ucise de explozie, în timp ce 28 au murit din cauza bolii acute de radiații și una din cauza unui stop cardiac în săptămânile următoare. Impactul mai amplu al dezastrului este contestat și dificil de determinat. La acea vreme, nu a fost realizat niciun studiu medical cuprinzător pe termen lung. În 2005, un studiu realizat de mai multe agenții ONU a concluzionat că 4.000 de persoane ar fi putut muri în urma accidentului. Alte estimări sugerează că numărul ar putea fi de zeci de mii.