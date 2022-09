Ucraina cere UE mai multe arme și se oferă să livreze europenilor gaze în locul rușilor

Premierul Denis Şmîhal a îndemnat luni Uniunea Europeană să livreze Ucrainei mai multe arme şi echipament, în timp ce a oferit ajutor în problema livrărilor de gaz, pentru a reduce dependenţa faţă de Rusia a blocului comunitar, informează Reuters.

„Avem nevoie de mai multe arme moderne, precum cele de apărare aeriană, apărare antirachetă şi apărare navală”, a declarat Şmîhal în faţa jurnaliştilor, după o reuniune a Consiliului de Asociere UE-Ucraina, la Bruxelles.

Premierul a spus că Ucraina are nevoie de asemenea de avioane şi de mai multe vehicule blindate, în condiţiile în care nu sunt semne că Rusia vrea să oprească războiul, scrie Bucpress.

Josep Borrell avertizează că stocurile de arme ale Uniunii Europene sunt „epuizate în mare măsură“: Am oferit o mulțime de capacități ucrainenilor

Stocurile de arme ale Uniunii Europene sunt în scădere, deoarece țările membre continuă să trimită arme și muniții în Ucraina, a avertizat Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Josep Borrell.

În cadrul unei dezbateri la care au participat deputații europeni, Borrell a îndemnat statele membre să își coordoneze mai bine cheltuielile pentru echipamente militare.

„Stocurile militare ale majorității statelor membre au fost, nu aș spune epuizate, dar epuizate în mare măsură, deoarece am oferit o mulțime de capacități ucrainenilor. Acestea trebuie reumplute. Cel mai bun mod de a completa este să o faceți împreună. Va fi mai ieftin”, a anunțat el, potrivit The Guardian.

Borrell a recunoscut că UE ar fi trebuit să înceapă antrenarea forțelor armate ale Ucrainei în urmă cu un an, cu luni înainte ca Rusia să lanseze invazia, după ce mai multe țări membre au solicitat o astfel de operațiune.

„Din păcate, nu am făcut-o, iar astăzi regretăm. Regretăm că în luna august a anului trecut nu am dat curs acestei solicitări, nu am îndeplinit această solicitare”, a mai spus șeful politicii externe a UE (citește continuarea AICI).

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News