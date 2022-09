Josep Borrell avertizează că stocurile de arme ale Uniunii Europene sunt „epuizate în mare măsură“: Am oferit o mulțime de capacități ucrainenilor

Stocurile de arme ale Uniunii Europene sunt în scădere, deoarece țările membre continuă să trimită arme și muniții în Ucraina, a avertizat Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Josep Borrell.

În cadrul unei dezbateri la care au participat deputații europeni, Borrell a îndemnat statele membre să își coordoneze mai bine cheltuielile pentru echipamente militare.

„Stocurile militare ale majorității statelor membre au fost, nu aș spune epuizate, dar epuizate în mare măsură, deoarece am oferit o mulțime de capacități ucrainenilor. Acestea trebuie reumplute. Cel mai bun mod de a completa este să o faceți împreună. Va fi mai ieftin”, a anunțat el, potrivit The Guardian.

Borrell a recunoscut că UE ar fi trebuit să înceapă antrenarea forțelor armate ale Ucrainei în urmă cu un an, cu luni înainte ca Rusia să lanseze invazia, după ce mai multe țări membre au solicitat o astfel de operațiune.

„Din păcate, nu am făcut-o, iar astăzi regretăm. Regretăm că în luna august a anului trecut nu am dat curs acestei solicitări, nu am îndeplinit această solicitare”, a mai spus șeful politicii externe a UE.

În iulie, UE a aprobat 500 de milioane de euro pentru arme pentru Ucraina, dar de atunci blocul a promis arme de încă 2,5 miliarde de euro.

Ucraina este foarte dependentă de armele occidentale, surse din guvern afirmând încă din iunie că au rămas fără propriile stocuri de muniție și că se bazează pe arme și muniții occidentale pentru a continua lupta, conform RMX.

Rusia cumpără milioane de rachete și obuze din Coreea de Nord, fiind constrânsă de sancțiunile Occidentului

Un oficial american, care a vorbit sub condiția anonimatului, a declarat luni că faptul că Rusia se îndreaptă către Coreea de Nord a demonstrat că „armata rusă continuă să sufere din cauza lipsurilor severe de aprovizionare în Ucraina, din cauza controalelor și sancțiunilor la export”.

Oficialii serviciilor de informații americane cred că rușii ar putea căuta să achiziționeze echipamente militare suplimentare nord-coreene în viitor. Descoperirea informațiilor a fost raportată pentru prima dată de New York Times.

Descoperirea vine după ce administrația Biden a confirmat recent că armata rusă a primit, în august, drone fabricate în Iran pentru a fi folosite pe câmpul de luptă din Ucraina.

Casa Albă a declarat săptămâna trecută că Rusia s-a confruntat cu probleme tehnice la dronele din seria Mohajer-6 și Shahed.

Coreea de Nord a încercat să strângă relațiile cu Rusia, în urma sancțiunilor. Regimul a învinuit SUA pentru criza din Ucraina și a susținut că „politica hegemonică" a Occidentului justifică acțiunea militară a Rusiei în Ucraina pentru a se proteja.

