€ 5.0719
|
$ 4.3138
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 14:51 20 Sep 2025

Ucraina, atac surpriză în adâncimea teritoriului Rusiei / video

Autor: Ioan-Radu Gava
volodimir-zelenski_08756700 Sursa foto: Agerpres
 

Ucraina atacă din nou rafinării în adâncimea teritoriului rus.

Cartierul general de la Kiev a comunicat sâmbătă că forţele ucrainene au atacat din nou rafinării de petrol din adâncimea teritoriului rus, informează dpa și Agerpres.

Conform unor mesaje pe Telegram, s-au produs explozii şi un incendiu puternic în apropierea unei instalaţii din Saratov, pe Volga, obiectiv vizat deja de mai multe atacuri ucrainene, inclusiv săptămâna trecută.

Guvernatorul regiunii respective din Rusia, Roman Busarghin, a scris tot pe Telegram că o femeie a fost rănită de dronele lansate din Ucraina, care au spart geamurile de la două apartamente de bloc şi au deteriorat mai multe automobile. El nu a menţionat rafinăria.

O altă rafinărie lovită de drone este situată în regiunea Samara, la nord-vest de Saratov. Guvernatorul de acolo, Viaceslav Fedorişcev, a confirmat în reţelele sociale că ţintele au fost din domeniul energiei şi combustibililor, dar nu a precizat dacă au fost atinse.

Ministerul apărării de la Moscova a afirmat că pe teritoriul Rusiei au fost

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
Reducerea abandonului școlar în România. Irineu Darău (USR) spune când trebuie intervenit
Publicat acum 12 minute
Sfârșit de septembrie cu vreme de vară. Elena Mateescu (ANM), prognoza meteo acutalizată pentru zilele următoare
Publicat acum 12 minute
China pedepsește rețelele sociale. Sancțiunile, aplicate pentru „promovarea excesivă a vedetelor”
Publicat acum 57 minute
Preotul Gabriel Cazacu: „Ca prim-ajutor nu suni la 112, îl chemi pe Hristos”
Publicat acum 1 ora si 2 minute
Regulament european cu implicații pentru securitatea energetică a României, în dezbatere
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 17 Sep 2025
Răsturnare de situație cu accidentul în care a fost implicat Toto Dumitrescu. Mircea Badea, reacție
Publicat pe 18 Sep 2025
Mircea Badea, apel de ultimă oră la Nicușor Dan
Publicat pe 17 Sep 2025
Chirieac, uimit de ce a spus Ciuvică despre Nicușor Dan. Schimb de replici / video
Publicat pe 18 Sep 2025
Cutremur puternic în această seară
Publicat pe 17 Sep 2025
Drona care a survolat obiective guvernamentale poloneze aparținea unui ucrainean. Decizia autorităților de la Varșovia
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close