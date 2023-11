Ucraina a distrus un sistem de rachete Panțir. Primele clipuri cu soldații ucraineni care luptă pe malul stâng al râului Nipru / video

Forțele ucrainene au distrus în ultimele ore un sistem de rachete Panțir aflat în sudul regiunii ocupate Herson, în apropiere de granița cu peninsula Crimeea. Mai exact, lovitura a avut loc lângă Chaplynka, la aproximativ 50 km. sud de râul Nipru.

Forțele ucrainene au continuat operațiunile în malul stâng al râului. Statul Major ucrainean a raportat că forțele ucrainene își mențin poziții la sud de Nipru.

Un proeminent milblogger rus a susținut că forțele ucrainene cu sprijin de artilerie au atacat fără succes lângă Poyma (10 km sud-est de orașul Herson și 4 km de râul Nipru) și Pishchanivka (13 km sud-est de orașul Herson și 3 km de râul Nipru), dar și din Krynky (30 km nord-est de Orașul Herson și la 2 km de râul Nipru).

Milbloggeri ruși au susținut că forțele ucrainene continuă să transfere personal suplimentar de infanterie pe malul de est.

Mai multe videoclipuri apărute pe X prezintă soldații ucraineni pe malul stâng al râului Nipru, mai exact în satul Krinky.

„Au fost clădiri aici chiar ieri. [Ocupatorii] au distrus totul. Aici era o clădire mică - nu mai este acolo. Ei [rușii] au distrus sute de case într-o săptămână. Numai ruine [au rămas].

„Vampire” [nume de cod] și am plecat la recunoaștere... totul a fost distrus. O casă este în flăcări. Trebuie să exterminăm rapid acest rău”, spune un militar ucrainean într-un videoclip.

De asemenea, alte postări sugerează că forțele ruse s-au retras din unele poziții din Krynky după ce au intrat sub focul artileriei ucrainene, citând mai multe surse ruse. Armata ucraineană și-ar fi extins astfel capul de pod, în urma schimbării de poziție a Rusiei.

This Russian Pantsir was destroyed near Chaplynka, around 50km from the Dnipro river and deep inside Russian-occupied territory.



Considering the fact that this so-called “drone killer” was spotted by a drone so far from the current frontline and while being operational, just… pic.twitter.com/b2fxAQ2tJh — (((Tendar))) (@Tendar) November 19, 2023

Krynky, left bank of the Kherson region, situation. Video 1/2.

The Defender says: “There were buildings here just yesterday. [The occupiers] destroyed everything. Here was a small building - it’s no longer there. They [the russians] destroyed hundreds of houses in a week. Only… pic.twitter.com/qASR9Y9kYV — ✙ Albina Fella ✙ ???????????????????????????????????????????????????????????????? (@albafella1) November 19, 2023

Krynky, left bank of the Kherson region, situation. Video 2/2.



The first Defender (this is a different group) says: “This is our "apartment". We are filming a video for the first time in five days, or rather, [the commanders] allowed us.”

The second Defender says: “And today I… pic.twitter.com/M9GXtZbDKU — ✙ Albina Fella ✙ ???????????????????????????????????????????????????????????????? (@albafella1) November 19, 2023

