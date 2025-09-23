Turcia se confruntă cu cea mai gravă secetă din ultimii 52 de ani

Între 1 octombrie 2024 şi 31 august 2025, precipitaţiile medii care au căzut în această ţară au fost de 401,1 ml, comparativ cu 548,5 ml între 1991 şi 2020, a precizat Agenţia Naţională de Meteorologie din Turcia (MGM) în buletinul său informativ lunar, informează AFP, citată de Agerpres.



"Precipitaţiile din ultimele 11 luni au scăzut în Turcia la cel mai mic nivel al lor din ultimii 52 de ani", a precizat MGM, cu o scădere dramatică de peste 60% în regiunea Anatolia de Sud-Est, unde Hatay (vechea Antiohia), lângă graniţa cu Siria, primeşte în mod tradiţional puţine precipitaţii.



Provincia Hatay a primit în medie mai puţin de 250 de ml în ultimele 11 luni, comparativ cu peste 1.000 ml, în medie, în precedenţii 30 de ani.



Regiunile turce mediteraneene nu fac nici ele notă discordantă: regiunea Marmara, din sud-vestul ţării, şi litoralul turc de la Marea Egee, din vest, au înregistrat cel mai scăzut nivel de precipitaţii din ultimii 18 ani.



Turcia a avut parte de o vară infernală în acest an, marcată de penurii de apă şi temperaturi anormal de ridicate, cu cea mai călduroasă lună iulie din ultimii 55 de ani (+1,9°C deasupra valorilor normale din 1991-2020) şi chiar un record de 50,5°C înregistrat la sfârşitul lunii iulie în Silopi, o localitate din sud-estul ţării.



Regiunea Adana, din sud, mare producătoare de citrice, a înregistrat, şi ea, cea mai călduroasă zi din ultimii 95 de ani, cu o temperatură record de 47,5°C la începutul lunii august.



În Ceşme, un oraş din vestul ţării, apa din lacul său de acumulare a scăzut până la doar 3% din nivelul său obişnuit, dezvăluind un drum străvechi, de obicei inundat, ale cărui imagini au făcut turul posturilor de televiziune turce.



Situaţia din această vară, care a generat şi numeroase incendii de vegetaţie în special în vestul Turciei şi în jurul oraşului Hatay, a determinat moscheile din ţară să organizeze la începutul lunii august o serie de rugăciuni pentru a invoca venirea ploii.



Potrivit unui studiu despre deşertificare, publicat într-un raport al ONU la începutul lunii iulie, 88% din teritoriul turc este expus în faţa riscului de deşertificare.



Precipitaţiile ar urma să scadă cu o treime până la sfârşitul secolului actual şi temperaturile să crească cu 5°C - 6°C în raport cu valorile medii măsurate între 1961 şi 1990, au prognozat oamenii de ştiinţă.



Această vreme ieşită din tipare a afectat importante culturi pentru export ale Turciei, cum ar fi cele de caise, mere, smochine şi alune de pădure (70% din producţia mondială).



La sfârşitul lunii august, preşedintele Recep Tayyip Erdogan a estimat pierderi agricole de 23 de miliarde de lire turceşti (480 de milioane de euro) pentru cei 50.000 de agricultori asiguraţi din această ţară şi a promis un ajutor de stat pentru cei 420.000 de fermieri fără nicio asigurare, ale căror venituri s-au prăbuşit.