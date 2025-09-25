Trump va semna astăzi un ordin executiv. TikTok, la un pas de separarea de China. Negocierile intră pe ultima sută de metri

Președintele Donald Trump va semna joi un ordin executiv prin care va atesta că acordul negociat de Casa Albă pentru cedarea operațiunilor TikTok din Statele Unite îndeplinește condițiile impuse de o lege adoptată în 2024, a declarat pentru presă o sursă de la Casa Albă familiarizată cu dosarul.

Decizia executivă vine după anunțul oficial făcut la începutul săptămânii de administrație: tranzacția prin care activele TikTok din SUA ar urma să fie separate de proprietarul chinez ByteDance ar respecta prevederile legislative care obligă desprinderea, altfel aplicația risca a fi interzisă pe teritoriul american.

Negocierile pentru desprinderea efectivă a operațiunilor americane continuă

Negocierile pentru desprinderea efectivă a operațiunilor americane continuă - autoritățile vor să atragă investitori din Statele Unite și să se asigure că noua structură de proprietate reprezintă o „divestire completă”, conform cerințelor legii. Până când aceste condiții nu sunt îndeplinite, aplicarea sancțiunilor prevăzute de legislație a fost amânată.

TikTok este folosit intens în SUA - platforma are circa 170 de milioane de utilizatori americani - iar Trump însuși a recunoscut rolul aplicației în realegerea sa, el având în prezent aproximativ 15 milioane de urmăritori pe contul personal. De altfel, Casa Albă a lansat luna trecută și un cont oficial pe TikTok.

Administrația americană a întârziat deja aplicarea legii până la jumătatea lunii decembrie pentru a permite negociatorilor să pună la punct detaliile desprinderii activelelor. Ordinul executiv anunțat pentru joi ar putea, de asemenea, să stabilească o nouă extindere a acestui termen, conform Reuters.