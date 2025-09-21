€ 5.0719
|
$ 4.3138
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 08:33 21 Sep 2025

Trump spune că „se vor întâmpla lucruri grave” dacă talibanii refuză să returneze o bază. De ce vor SUA să revină în Afganistan

Autor: Darius Muresan
republicanii-lui-trump-intentioneaza-sa-lanseze-anchete-de-amploare-asupra-administratiei-biden-daca-vor-castiga-alegerile_91419400 Donald Trump / Foto Agerpres
 

Preşedintele american Donald Trump a ameninţat Afganistanul cu sancţiuni, fără a preciza natura acestora, dacă talibanii nu vor returna Statelor Unite baza aeriană Bagram.

Baza a fost părăsită de trupele americane când acestea s-au retras din ţară în 2021, relatează agențiile Agerpres și AFP.

"Dacă Afganistanul nu returnează baza aeriană Bagram celor care au construit-o, Statele Unite ale Americii, SE VOR ÎNTÂMPLA LUCRURI GRAVE!!!", a scris liderul republican, în vârstă de 79 de ani, pe platforma sa Truth Social.

El a evocat deja ideea în urmă cu câteva zile, în timpul unei conferinţe de presă cu premierul britanic Keir Starmer, în ultima zi a vizitei sale de stat în Regatul Unit.

"Unul dintre motivele pentru care ne dorim această bază este, după cum ştiţi, pentru că se află la o oră distanţă de locul în care China îşi produce armele nucleare", a declarat preşedintele american.

Situată la 50 de kilometri de Kabul, baza aeriană Bagram, cea mai mare din Afganistan, a servit drept bază forţelor americane timp de două decenii după atacurile teroriste din 11 septembrie 2001 şi după desfăşurarea pe teritoriul afgan a trupelor coaliţiei internaţionale conduse de SUA.

Trupele americane şi cele ale NATO s-au retras în iulie 2021, după ce talibanii au preluat controlul asupra unor zone întinse din Afganistan, înainte de a prelua controlul în cele din urmă asupra întregii ţări în luna următoare.

Donald Trump a deplâns în repetate rânduri după întoarcerea sa la Casa Albă pierderea de către SUA a bazei de la Bagram, criticându-l pe predecesorul său, Joe Biden, pentru modul în care a gestionat retragerea SUA din Afganistan. Republicanul a deplâns, de asemenea, influenţa crescândă a superputerii rivale China în Afganistan.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

donald trump
sua
afganistan
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 17 minute
Ceață densă pe șoselele din țară. Traficul, oprit pe Transalpina
Publicat acum 26 minute
Trump spune că „se vor întâmpla lucruri grave” dacă talibanii refuză să returneze o bază. De ce vor SUA să revină în Afganistan
Publicat acum 33 minute
Alertă în Voluntari. Un bărbat înarmat a fost surprins în fața casei fraților Andrew și Tristan Tate, din România
Publicat acum 50 minute
Horoscop 21 septembrie 2025. Eclipsa de Soare deschide un nou capitol pentru zodie
Publicat acum 58 minute
Penuria de personal din spitale afectează activitatea zilnică a medicilor. De ce nu caută nimeni aceste posturi / video
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 19 Sep 2025
Locatarii scapă de o parte din costuri! Legea care taie din cheltuielile de bloc
Publicat pe 19 Sep 2025
”O avertizez pe ministra USR a Mediului să nu se joace cu focul”/ ”Nu scapi”
Publicat pe 19 Sep 2025
Românii fără venit se pot asigura medical 10 ani, gratuit. Ce trebuie să facă
Publicat pe 19 Sep 2025
Escrocheria care nu interesează Guvernul Bolojan, considerată un risc tot mai mare în Cehia. Capcană pentru români
Publicat pe 20 Sep 2025
Iluzia păcii s-a spulberat: Rusia a anunțat că se pregătește deja pentru următorul război
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close