Trump spune că „se vor întâmpla lucruri grave” dacă talibanii refuză să returneze o bază. De ce vor SUA să revină în Afganistan

Baza a fost părăsită de trupele americane când acestea s-au retras din ţară în 2021, relatează agențiile Agerpres și AFP.



"Dacă Afganistanul nu returnează baza aeriană Bagram celor care au construit-o, Statele Unite ale Americii, SE VOR ÎNTÂMPLA LUCRURI GRAVE!!!", a scris liderul republican, în vârstă de 79 de ani, pe platforma sa Truth Social.



El a evocat deja ideea în urmă cu câteva zile, în timpul unei conferinţe de presă cu premierul britanic Keir Starmer, în ultima zi a vizitei sale de stat în Regatul Unit.



"Unul dintre motivele pentru care ne dorim această bază este, după cum ştiţi, pentru că se află la o oră distanţă de locul în care China îşi produce armele nucleare", a declarat preşedintele american.



Situată la 50 de kilometri de Kabul, baza aeriană Bagram, cea mai mare din Afganistan, a servit drept bază forţelor americane timp de două decenii după atacurile teroriste din 11 septembrie 2001 şi după desfăşurarea pe teritoriul afgan a trupelor coaliţiei internaţionale conduse de SUA.



Trupele americane şi cele ale NATO s-au retras în iulie 2021, după ce talibanii au preluat controlul asupra unor zone întinse din Afganistan, înainte de a prelua controlul în cele din urmă asupra întregii ţări în luna următoare.



Donald Trump a deplâns în repetate rânduri după întoarcerea sa la Casa Albă pierderea de către SUA a bazei de la Bagram, criticându-l pe predecesorul său, Joe Biden, pentru modul în care a gestionat retragerea SUA din Afganistan. Republicanul a deplâns, de asemenea, influenţa crescândă a superputerii rivale China în Afganistan.