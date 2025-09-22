La trei luni de la conflict, Trump și Musk au reapărut împreună în public

Duminică, Donald Trump și Elon Musk au fost surprinși reluând dialogul, într-un cadru public, la ceremonia de comemorare a lui Charlie Kirk din Arizona, la peste trei luni după ruptura lor răsunătoare, potrivit AFP.

În tribunele stadionului, liderul de la Casa Albă și fondatorul Tesla au stat alături, afișând o atitudine prietenoasă, în timp ce mii de participanți s-au adunat pentru a aduce un ultim omagiu lui Charlie Kirk, activistului ultraconservator ucis în urmă cu circa zece zile.

Momentul în care cei doi și-au strâns mâna e a fost surprins pe video și postat pe platforma X de către un cont oficial al administrației americane.

Relația Trump-Musk a părut una excelentă câteva luni de zile

Sprijinul lui Musk pentru Trump nu este un secret: miliardarul a contribuit semnificativ la campania republicanului din 2024. După victoria electorală, președintele i-a încredințat sarcina de a propune reduceri masive de cheltuieli federale, un plan gestionat printr-o structură specială denumită DOGE.

Relația lor a părut una excelentă câteva luni de zile. Musk a mers chiar până la a-și aduce fiul de patru ani în Biroul Oval, dar colaborarea oficială s-a încheiat brusc la finalul lunii mai, odată cu retragerea sa din rolul guvernamental.

La început de iunie, tensiunile au ieșit la suprafață. Musk a criticat dur proiectul bugetar propus de Trump, iar replica președintelui a fost tranșantă: acesta a spus că antreprenorul „a înnebunit” și a sugerat rezilierea contractelor guvernamentale de miliarde de dolari cu firmele sale.

Conflictul deschis dintre cei doi a dominat titlurile presei americane și a avut consecințe vizibile pe bursă

Ca răspuns, Musk a mers pe cont propriu, lansând inițiativa unui nou partid politic, „Partidul Americii”.

Conflictul deschis dintre cei doi a dominat titlurile presei americane și a avut consecințe vizibile pe bursă, influențând valoarea companiilor conduse de Musk, conform Agerpres.