La trei luni de la conflict, Trump și Musk au reapărut împreună în public

Donald Trump și Elon Musk au apărut din nou împreună, duminică, la înmormântarea lui Charlie Kirk, marcând prima lor întâlnire publică după ruptura tensionată de acum trei luni.
Duminică, Donald Trump și Elon Musk au fost surprinși reluând dialogul, într-un cadru public, la ceremonia de comemorare a lui Charlie Kirk din Arizona, la peste trei luni după ruptura lor răsunătoare, potrivit AFP.
În tribunele stadionului, liderul de la Casa Albă și fondatorul Tesla au stat alături, afișând o atitudine prietenoasă, în timp ce mii de participanți s-au adunat pentru a aduce un ultim omagiu lui Charlie Kirk, activistului ultraconservator ucis în urmă cu circa zece zile.
Momentul în care cei doi și-au strâns mâna e a fost surprins pe video și postat pe platforma X de către un cont oficial al administrației americane.
Sprijinul lui Musk pentru Trump nu este un secret: miliardarul a contribuit semnificativ la campania republicanului din 2024. După victoria electorală, președintele i-a încredințat sarcina de a propune reduceri masive de cheltuieli federale, un plan gestionat printr-o structură specială denumită DOGE.
Relația lor a părut una excelentă câteva luni de zile. Musk a mers chiar până la a-și aduce fiul de patru ani în Biroul Oval, dar colaborarea oficială s-a încheiat brusc la finalul lunii mai, odată cu retragerea sa din rolul guvernamental.
La început de iunie, tensiunile au ieșit la suprafață. Musk a criticat dur proiectul bugetar propus de Trump, iar replica președintelui a fost tranșantă: acesta a spus că antreprenorul „a înnebunit” și a sugerat rezilierea contractelor guvernamentale de miliarde de dolari cu firmele sale.
Ca răspuns, Musk a mers pe cont propriu, lansând inițiativa unui nou partid politic, „Partidul Americii”.
Conflictul deschis dintre cei doi a dominat titlurile presei americane și a avut consecințe vizibile pe bursă, influențând valoarea companiilor conduse de Musk, conform Agerpres.
de Roxana Neagu