Trump pregătește "ceva special, o premieră" în acordul pentru Gaza. Tony Blair ar putea juca un rol-cheie

Președintele american Donald Trump a declarat duminică că se pregătește "ceva special, o premieră" în negocierile pentru pace în Orientul Mijlociu, cu doar o zi înainte de vizita premierului israelian Benjamin Netanyahu la Casa Albă, potrivit agențiilor de presă internaționale.

Pe platforma sa Truth Social, Trump a subliniat: "Avem o șansă reală de a realiza ceva măreț în Orientul Mijlociu. Toată lumea este gata pentru ceva special, o premieră. Vom reuși."

De altfel, vineri, în fața jurnaliștilor, Trump menționase că analizează posibilitatea unui "acord" referitor la Fâșia Gaza, după ce prezentase un nou plan de pace multor state arabe și musulmane, dar și premierului Netanyahu. "Acesta va fi un acord ce îi va aduce acasă pe ostatici. Va fi un acord care va pune capăt războiului", promitea președintele american.

Planul american cuprinde 21 de puncte. Tony Blair ar putea avea un rol semnificativ în perioada de tranziție din Gaza

Conform unei surse diplomatice, planul american cuprinde 21 de puncte și vizează în special un armistițiu permanent în Fâșia Gaza, eliberarea ostaticilor israelieni aflați pe teritoriul palestinian, retragerea forțelor israeliene și instaurarea unei guvernări viitoare în Gaza fără Hamas, grup responsabil pentru atacurile din 7 octombrie 2023 care au declanșat războiul.

Unele publicații britanice sugerează că fostul premier Tony Blair ar putea avea un rol semnificativ în autoritatea de tranziție planificată în Gaza.

În discursul său de la ONU, Benjamin Netanyahu a criticat recunoașterea statului Palestina de către aproximativ zece țări, printre care Franța, Regatul Unit, Canada și Australia, afirmând că aceasta ar fi "o sinucidere națională" pentru Israel. Totodată, premierul israelian a promis să "termine treaba" împotriva Hamas cât mai repede posibil, într-o Fâșie Gaza devastată aproape doi ani de conflict.

Atacurile din 7 octombrie 2023 au provocat moartea a 1.219 persoane în Israel, majoritatea civili, conform unui bilanț AFP. Dintre cele 251 de persoane răpite în timpul atacului, 47 mai sunt ținute în Gaza, dintre care 25 sunt considerate decedate de armata israeliană.

În replică, ofensiva israeliană în Fâșia Gaza a provocat 66.025 de morți, majoritatea civili, potrivit datelor Ministerului Sănătății al guvernului Hamas, considerate fiabile de ONU, conform Agerpres.