Trump lansează „cartea de aur” a imigraţiei. Ce se întâmplă dacă donezi un milion de dolari

Donald Trump a semnat vineri un ordin executiv care creează o carte de rezidenţă "de aur" de un milion de dolari, o referinţă la celebra "carte verde" ce le permite oamenilor să locuiască şi să muncească în Statele Unite, potrivit AFP, citată de Agerpres.
"Va fi un succes imens", a prezis el despre acest nou sistem, care este menit să le permită cetăţenilor străini cu "calităţi excepţionale" să obţină o "carte de aur".
"În schimbul plăţii a un milion de dolari către Trezoreria SUA sau, dacă îi sponsorizează o companie, cu două milioane de dolari", solicitanţii acestui "cărţi de aur" "vor beneficia de procesarea accelerată a vizelor", a declarat un consilier al lui Trump.
Decizia face parte dintr-o serie de măsuri anti-imigraţie luate de preşedintele american şi administraţia sa, care presupun, de asemenea, expulzări în masă ale imigranţilor ilegali.
de Roxana Neagu