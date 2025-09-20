€ 5.0719
Data publicării: 17:21 20 Sep 2025

Trump lansează „cartea de aur” a imigraţiei. Ce se întâmplă dacă donezi un milion de dolari

Autor: Andreea Deaconescu
donald-trump-agerpres_12472700 Donald Trump - foto Agerpres
 

Donald Trump a semnat vineri un ordin executiv care creează o carte de rezidenţă "de aur" de un milion de dolari, o referinţă la celebra "carte verde" ce le permite oamenilor să locuiască şi să muncească în Statele Unite, potrivit AFP, citată de Agerpres.

"Va fi un succes imens", a prezis el despre acest nou sistem, care este menit să le permită cetăţenilor străini cu "calităţi excepţionale" să obţină o "carte de aur".

"În schimbul plăţii a un milion de dolari către Trezoreria SUA sau, dacă îi sponsorizează o companie, cu două milioane de dolari", solicitanţii acestui "cărţi de aur" "vor beneficia de procesarea accelerată a vizelor", a declarat un consilier al lui Trump.

Decizia face parte dintr-o serie de măsuri anti-imigraţie luate de preşedintele american şi administraţia sa, care presupun, de asemenea, expulzări în masă ale imigranţilor ilegali.

trump
donald trump
sua
imigranti
