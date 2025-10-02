€ 5.0837
Data publicării: 17:52 02 Oct 2025

Trump, ironizat de premierul albanez. Dialog savuros cu Macron - VIDEO
Autor: Iulia Horovei

donald trump Sursa foto: Agerpres
 

Prim-ministrul Albaniei nu a trecut peste gafele făcute de Donald Trump, stârnind râsete la summitul de la Copenhaga.

Prim-ministrul Albaniei, Edi Rama, l-a ironizat pe președintele american Donald Trump, într-o discuție cu președintele Franței, Emmanuel Macron, și președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev.

Gluma se referă la o afirmație a președintelui SUA, Donald Trump, care a spus, în trei rânduri, că a oprit un război între „Aberbaijan” și Albania.

Macron, „avertizat” că nu i-a felicitat pe cei doi lideri

„Ar trebui să ne prezinți scuze amândurora, pentru că nu ne-ai felicitat pentru acordul de pace pe care președintele Trump l-a realizat între Albania și Azerbaidjan”, i-a spus Rama lui Macron, frază la care au râs toți liderii politici prezenți.

Macron, care a râs la gluma premierului albanez, a răspuns: „Îmi pare rău pentru asta”, pălmuindu-l apoi pe obraz, în semn de glumă. 

Prim-ministrul Albaniei a adăugat: „A muncit extrem de mult! (n.r. pentru a încheia războiul)”, referindu-se la Donald Trump.

Schimbul de replici a avut loc în timpul summitului Comunității Politice Europene de la Copenhaga, de miercuri, prilej în care toți șefii de stat și de guvern s-au întâlnit informal pentru a discuta despre modul în care se poate consolida apărarea comună a Europei și sprijinul pentru Ucraina.

donald trump
emmanuel macron
copenhaga
danemarca
ilham aliyev
edi rama
albania
azerbaidjan
franta
sua
statele unite ale americii
armenia
