Trump, ironizat de premierul albanez. Dialog savuros cu Macron - VIDEO

Prim-ministrul Albaniei, Edi Rama, l-a ironizat pe președintele american Donald Trump, într-o discuție cu președintele Franței, Emmanuel Macron, și președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev.

Gluma se referă la o afirmație a președintelui SUA, Donald Trump, care a spus, în trei rânduri, că a oprit un război între „Aberbaijan” și Albania.

Macron, „avertizat” că nu i-a felicitat pe cei doi lideri

„Ar trebui să ne prezinți scuze amândurora, pentru că nu ne-ai felicitat pentru acordul de pace pe care președintele Trump l-a realizat între Albania și Azerbaidjan”, i-a spus Rama lui Macron, frază la care au râs toți liderii politici prezenți.

The Prime Minister of Albania came up to Macron and Azerbaijani President Aliyev and joked about how Trump had resolved the conflict between Albania and Azerbaijan. pic.twitter.com/T0vHW1pUES — Special Kherson Cat ???????????? (@bayraktar_1love) October 2, 2025

Macron, care a râs la gluma premierului albanez, a răspuns: „Îmi pare rău pentru asta”, pălmuindu-l apoi pe obraz, în semn de glumă.

Prim-ministrul Albaniei a adăugat: „A muncit extrem de mult! (n.r. pentru a încheia războiul)”, referindu-se la Donald Trump.

Schimbul de replici a avut loc în timpul summitului Comunității Politice Europene de la Copenhaga, de miercuri, prilej în care toți șefii de stat și de guvern s-au întâlnit informal pentru a discuta despre modul în care se poate consolida apărarea comună a Europei și sprijinul pentru Ucraina.