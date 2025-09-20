€ 5.0719
Data publicării: 16:41 20 Sep 2025

Trump, înfrânt în instanță. Plângerea împotriva New York Times, respinsă

Autor: Andreea Deaconescu
republicanii-lui-trump-intentioneaza-sa-lanseze-anchete-de-amploare-asupra-administratiei-biden-daca-vor-castiga-alegerile_91419400 Donald Trump / Foto Agerpres
 

Un judecător din SUA a respins vineri plângerea pentru defăimare intentată de Donald Trump împotriva The New York Times în forma sa actuală, declarându-o "inadmisibilă" şi acordând un termen de patru săptămâni pentru a fi reformulată, potrivit Agerpres.

Plângerea de 85 de pagini depusă pe 15 septembrie împotriva cotidianului, de la care Donald Trump solicită suma astronomică de 15 miliarde de dolari, încalcă regulile de procedură, a declarat judecătorul Steven Merryday, considerând-o "nepotrivită şi inadmisibilă", relatează AFP.

Prin urmare, este "respinsă cu permisiunea de a fi modificată în termen de 28 de zile", într-un format care nu depăşeşte 40 de pagini, conform textului deciziei.

Judecătorul deplânge o serie de aluzii sau acuzaţii nefondate, fără ca reclamantul să îşi exprime clar nemulţumirile, conform textului.

În procesul intentat ziarului şi unui număr de patru jurnalişti ai acestuia, precum şi împotriva unei edituri care i-a publicat pe doi dintre ei, Donald Trump atacă o "carte denigratoare" despre originile averii sale şi "trei articole false, rău intenţionate, defăimătoare şi jignitoare".

"Acest proces este lipsit de temei", a răspuns cel mai celebru cotidian american. "Nu se bazează pe nicio pretenţie legală legitimă şi are scopul exclusiv de a reduce la tăcere şi de a descuraja jurnalismul independent", a adăugat New York Times.

Acest proces a fost intentat la câteva zile după ce Donald Trump a ameninţat că va da în judecată New York Times în urma publicării unor articole despre o scrisoare aniversară, într-un ton indecent, atribuită lui în 2003 şi adresată omului de afaceri Jeffrey Epstein.

Acesta din urmă a fost găsit mort în 2019 în celula sa, înainte de procesul său pentru exploatare sexuală.

sua
trump
donald trump
