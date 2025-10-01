Trump: „Există două cuvinte cu N și nu trebuie folosite”. Care e al doilea, unul fiind nuclear

Donald Trump a reușit, din nou, să capteze atenția opiniei publice printr-o declarație neobișnuită. Într-un discurs, el a avertizat că oamenii nu ar trebui să „arunce” cu termenul „nuclear” atunci când discută despre tensiuni globale.

„Eu îl numesc cuvântul cu N. Există două cuvinte cu N și nu poți folosi niciunul dintre ele”, a spus Trump.

Două cuvinte, două realități. La ce cuvânt s-a referit Trump? Unul care nu poate fi scris, doar explicat

Primul „cuvânt cu N” invocat de Trump este „nuclear”, un termen încărcat de teamă și responsabilitate, mai ales în contextul geopolitic actual. Însă al doilea este mult mai delicat: Este vorba, cel mai probabil, despre insulta rasistă cunoscută drept „the N-word”, probabil cel mai sensibil cuvânt din limba engleză.

Acest termen, folosit de-a lungul istoriei împotriva comunității afro-americane, este atât de ofensator încât presa, literatura academică și chiar cultura populară evită să îl rostească direct. În schimb, se recurge la formula „N-word”, care indică clar despre ce este vorba, fără a reproduce insulta. Evident, nici noi nu îl vom scrie.

De ce nu se spune acest cuvânt

Forța acestui cuvânt nu vine doar din sonoritate, ci mai ales din povara istorică. Timp de secole, a fost un instrument de umilire, asociat cu sclavia, segregarea, violențele rasiale și discriminarea sistematică din Statele Unite.

Astăzi, în majoritatea spațiilor publice, a rosti acest cuvânt echivalează cu un act de ură. În universități, presă și cultură populară, el este studiat doar ca fenomen lingvistic și social, dar nu este folosit direct. Tocmai de aceea, chiar și liderii politici evită să îl menționeze, apelând la expresia „N-word”.

Trump și strategia declarațiilor șocante

Comparația făcută de Donald Trump pune pe același plan două teme explozive: amenințarea nucleară și moștenirea rasismului. Stilul său, presărat cu glume, ironii și afirmații controversate, a fost mereu un instrument prin care a atras atenția și a divizat opinia publică.

Fie că vorbim despre arme nucleare, fie că vorbim despre insulte rasiste, cuvintele pot avea un impact devastator. Iar „cele două N-words” la care a făcut referire nu sunt simple expresii: Sunt simboluri ale fricii și urii, greu de șters din memoria colectivă.