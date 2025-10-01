€ 0.0000
|
$ 0.0000
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 08:09 01 Oct 2025

Trump: „Există două cuvinte cu N și nu trebuie folosite”. Care e al doilea, unul fiind nuclear
Autor: Anca Murgoci

donald-trump-reactie-palestina_18866600 Foto: Agerpres
 

Donald Trump a spus că oamenii nu ar trebui să „arunce” cu cuvântul „nuclear”. „Eu îl numesc cuvântul cu N. Există două cuvinte cu N și nu poți folosi niciunul dintre ele”.

Donald Trump a reușit, din nou, să capteze atenția opiniei publice printr-o declarație neobișnuită. Într-un discurs, el a avertizat că oamenii nu ar trebui să „arunce” cu termenul „nuclear” atunci când discută despre tensiuni globale.

„Eu îl numesc cuvântul cu N. Există două cuvinte cu N și nu poți folosi niciunul dintre ele”, a spus Trump.

Două cuvinte, două realități. La ce cuvânt s-a referit Trump? Unul care nu poate fi scris, doar explicat

Primul „cuvânt cu N” invocat de Trump este „nuclear”, un termen încărcat de teamă și responsabilitate, mai ales în contextul geopolitic actual. Însă al doilea este mult mai delicat: Este vorba, cel mai probabil, despre insulta rasistă cunoscută drept „the N-word”, probabil cel mai sensibil cuvânt din limba engleză.

Acest termen, folosit de-a lungul istoriei împotriva comunității afro-americane, este atât de ofensator încât presa, literatura academică și chiar cultura populară evită să îl rostească direct. În schimb, se recurge la formula „N-word”, care indică clar despre ce este vorba, fără a reproduce insulta. Evident, nici noi nu îl vom scrie.

De ce nu se spune acest cuvânt

Forța acestui cuvânt nu vine doar din sonoritate, ci mai ales din povara istorică. Timp de secole, a fost un instrument de umilire, asociat cu sclavia, segregarea, violențele rasiale și discriminarea sistematică din Statele Unite.

Astăzi, în majoritatea spațiilor publice, a rosti acest cuvânt echivalează cu un act de ură. În universități, presă și cultură populară, el este studiat doar ca fenomen lingvistic și social, dar nu este folosit direct. Tocmai de aceea, chiar și liderii politici evită să îl menționeze, apelând la expresia „N-word”.

Trump și strategia declarațiilor șocante

Comparația făcută de Donald Trump pune pe același plan două teme explozive: amenințarea nucleară și moștenirea rasismului. Stilul său, presărat cu glume, ironii și afirmații controversate, a fost mereu un instrument prin care a atras atenția și a divizat opinia publică.

Fie că vorbim despre arme nucleare, fie că vorbim despre insulte rasiste, cuvintele pot avea un impact devastator. Iar „cele două N-words” la care a făcut referire nu sunt simple expresii: Sunt simboluri ale fricii și urii, greu de șters din memoria colectivă.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 10 minute
Trump: „Există două cuvinte cu N și nu trebuie folosite”. Care e al doilea, unul fiind nuclear
Publicat acum 8 ore si 27 minute
De ce să pui unt în cafea. Beneficii minunate pentru creier
Publicat acum 8 ore si 31 minute
Cadoul primit de Regele Charles de la Prințul Harry
Publicat acum 8 ore si 33 minute
Misterul ”celui mai scump hamburger” din lume. De ce sunt interzise recenziile
Publicat acum 8 ore si 39 minute
Nicușor Dan: Motivele suspendării României din Visa Waiver. Când se duce la Casa Albă
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 29 Sep 2025
”Avem nevoie de eliminarea prefecturilor. Sper ca premierul Bolojan să taie în carne vie în 2026”. Propunere fără precedent
Publicat acum 20 ore si 17 minute
Nicușor Dan, gafă la Timișoara. Președintele a uitat protocolul / video viral
Publicat acum 22 ore si 9 minute
A murit medicul Coriolan Ulmeanu, unul dintre cele mai mari nume ale pediatriei românești
Publicat acum 19 ore si 8 minute
Volodymyr Z. a fost reținut în Polonia. E suspectat de implicare în distrugerea Nord Stream
Publicat acum 14 ore si 23 minute
Aeroportul din Bruxelles anulează toată zborurile. Niciun zbor de pasageri nu pleacă
 
toiu vs szijjarto analiza pe discursul de la adunarea generala onu Țoiu vs Szijjártó. Analiză pe discursul de la Adunarea Generală ONU

de Val Vâlcu

cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close