Trump ar fi "deschis" ca Ucraina să folosească armele cu rază lungă pentru atacuri în adâncimea Rusiei

Donald Trump i-a transmis președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, că „este deschis” ideii de a permite utilizarea de către Kiev a armelor americane cu rază lungă de acțiune pentru atacuri în interiorul Rusiei, fără a confirma însă că va ridica efectiv restricțiile existente.

Discuția a avut loc la ONU, unde Zelenski a solicitat livrarea mai multor rachete cu rază lungă de acțiune și autorizarea lor pentru lovirea țintelor aflate pe teritoriul rus. Trump a declarat că nu se opune acestei posibilități, deși niciun angajament formal nu a fost luat pentru a modifica interdicția americană privind atacurile în adâncime în Rusia.

Ucraina a semnalat că, până acum, nu a putut riposta eficient, deoarece administrația americană a restricționat folosirea Sistemelor de Rachete Tactice ale Armatei (ATACMS) și a altor rachete cu rază lungă de acțiune, ceea ce a limitat capacitatea de reacție la acțiunile Moscovei.

La întâlnirea din New York, Zelenski a cerut și rachete de croazieră Tomahawk, care pot atinge distanțe între 900 și 1.500 de mile (1.450 – 2.400 km), pentru a extinde capacitatea de apărare și de contraatac a Ucrainei, relatează Wall Street Journal.