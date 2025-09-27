€ 5.0772
|
$ 4.3460
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 15:57 27 Sep 2025 | Data publicării: 15:56 27 Sep 2025

Trump ar fi "deschis" ca Ucraina să folosească armele cu rază lungă pentru atacuri în adâncimea Rusiei
Autor: Tiberiu Vasile

zelenski-trump_69012200 FOTO: REUTERS/Nathan Howard
 

Donald Trump i-ar fi spus lui Volodimir Zelenski că este „deschis” să permită Ucrainei folosirea armelor americane cu rază lungă de acțiune împotriva Rusiei.

Donald Trump i-a transmis președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, că „este deschis” ideii de a permite utilizarea de către Kiev a armelor americane cu rază lungă de acțiune pentru atacuri în interiorul Rusiei, fără a confirma însă că va ridica efectiv restricțiile existente.

Discuția a avut loc la ONU, unde Zelenski a solicitat livrarea mai multor rachete cu rază lungă de acțiune și autorizarea lor pentru lovirea țintelor aflate pe teritoriul rus. Trump a declarat că nu se opune acestei posibilități, deși niciun angajament formal nu a fost luat pentru a modifica interdicția americană privind atacurile în adâncime în Rusia.

La întâlnirea din New York, Zelenski a cerut și rachete de croazieră Tomahawk

Ucraina a semnalat că, până acum, nu a putut riposta eficient, deoarece administrația americană a restricționat folosirea Sistemelor de Rachete Tactice ale Armatei (ATACMS) și a altor rachete cu rază lungă de acțiune, ceea ce a limitat capacitatea de reacție la acțiunile Moscovei.

La întâlnirea din New York, Zelenski a cerut și rachete de croazieră Tomahawk, care pot atinge distanțe între 900 și 1.500 de mile (1.450 – 2.400 km), pentru a extinde capacitatea de apărare și de contraatac a Ucrainei, relatează Wall Street Journal.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

donald trump
volodimir zelenski
vladimir putin
america
ucraina
rusia
rachete
rachete de croaziera
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
Screening cardiovascular gratuit, de Ziua Inimii, în Parcul Copilului, din sectorul 4
Publicat acum 27 minute
Reacția Iranului în fața cererii SUA de a-i preda uraniul îmbogăţit
Publicat acum 33 minute
Ateneul Național din Iași, cinci spectacole în turneu la București
Publicat acum 36 minute
Ucraina a lovit o importantă stație de pompare a petrolului din Rusia
Publicat acum 1 ora si 3 minute
Copii morți la spitalul de Pediatrie Iași. Ministrul Alexandru Rogobete anunță primele demiteri și constată câteva greșeli
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 20 ore si 21 minute
Jurnalista Ioana Popescu a murit. Avea doar 45 ani
Publicat pe 26 Sep 2025
A murit generalul (r) SRI Dumitru Dumbravă
Publicat pe 25 Sep 2025
Bani cash, strict necesari în fiecare locuință. Elena Cristian traduce mesajul lui Mugur Isărescu
Publicat acum 18 ore si 59 minute
Băsescu: Datorită mie, rușii nu pot debarca la Odesa
Publicat pe 25 Sep 2025
Desecretizarea CSAT. Nicușor Dan: Erau 70 de oameni instruiți să forțeze intrarea într-o instituție publică
 
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
x close