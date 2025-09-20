€ 5.0719
Data publicării: 21:52 20 Sep 2025

Trump amenință Venezuela cu consecințe „incalculabil” dacă va refuza să primească înapoi migranții din SUA

Autor: Darius Muresan
trump-razboi-isis_72671500 Foto: Agerpres
 

Donald Trump a ameninţat Venezuela cu consecinţe "incalculabile" dacă nu primeşte înapoi "prizonierii şi pe cei internaţi în spitalele psihiatrice".

Pe aceștia preşedintele american îi acuză că au fost "împinşi" în Statele Unite de către Venezuela, țară cu care tensiunile cresc de câteva săptămâni, relatează Agerpres și AFP.

"Dorim ca Venezuela să accepte imediat toţi prizonierii şi pe cei internaţi din spitalele psihiatrice (...) pe care liderii venezueleni i-au împins cu forţa în Statele Unite", a scris preşedintele SUA pe reţeaua sa de socializare Truth Social.

El a adăugat, cu majuscule: "Scoateţi-i imediat din ţara noastră, altfel preţul pe care îl veţi plăti va fi incalculabil".

Donald Trump, care a angajat Statele Unite într-o luptă neobosită împotriva imigraţiei ilegale prin înmulţirea expulzărilor, a sporit recent presiunea diplomatică şi militară asupra Venezuelei.

Statele Unite au desfăşurat, oficial pentru o operaţiune antidrog, mai multe nave de război în Caraibe şi zece avioane de vânătoare F-35 în Puerto Rico, un teritoriu din regiune anexat Statelor Unite.

Washingtonul îi acuză pe preşedintele venezuelean Nicolas Maduro şi guvernul său că desfăşoară o vastă organizaţie de trafic de droguri în Statele Unite şi a anunţat că a distrus recent mai multe ambarcaţiuni "narcoteroriste".

Caracasul neagă vehement aceste acuzaţii şi, ca răspuns la desfăşurarea SUA, pe care o consideră o "ameninţare militară", a lansat exerciţii militare pe insula La Orchila din Caraibe, la aproximativ 65 de kilometri de litoralul venezuelean.

Nicolas Maduro, a cărui putere nu este recunoscută de Statele Unite, a denunţat "un plan imperial care vizează schimbarea regimului" pentru a "fura petrolul ţării", ministrul său al apărării considerând desfăşurarea americană drept un "război nedeclarat".

donald trump
venezuela
migranti
