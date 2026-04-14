Trump a primit McDonald's în Biroul Oval. Cât a lăsat bacșiș/VIDEO
Data publicării: 11:35 14 Apr 2026

Trump a primit McDonald’s în Biroul Oval. Cât a lăsat bacșiș/VIDEO
Autor: Dana Mihai

Trump a primit McDonald's în Biroul Oval. Cât a lăsat bacșiș/VIDEO - Foto X

Donald Trump a primit o comandă de la McDonald’s în Biroul Oval, într-un moment regizat folosit pentru promovarea politicii sale fiscale privind bacșișurile.

Președintele Donald Trump a primit luni două pungi de la McDonald’s, livrate în Biroul Oval de un curier DoorDash, căruia i-a oferit un bacșiș de 100 de dolari. 

Gestul a fost folosit pentru a-și promova politica fiscală, despre care susține că a adus rambursări semnificative americanilor care obțin venituri din bacșișuri, combinând preferința sa pentru acest tip de mâncare cu un moment regizat în stil de reality show.

Apariția curierului și reacția lui Trump

Sharon Simmons, îmbrăcată într-un tricou cu mesajul "DoorDash Grandma", s-a apropiat de ușa exterioară a Biroului Oval și a bătut, în timp ce camerele de filmat ale presei înregistrau momentul. Trump a ieșit și a spus: "Bună. Mă bucur să te văd", după care a exclamat: "Uitați-vă la asta!" și, privind spre grupul de reporteri din apropiere, a adăugat: "Nu pare regizat, nu-i așa?".

În realitate, scena fusese organizată. Accesul pe domeniul Casei Albe presupune aprobări prealabile și controale stricte de securitate, iar intrarea în Biroul Oval, cu atât mai mult apropierea de președinte, nu ar fi fost posibilă fără verificări suplimentare.

Cu toate acestea, Casa Albă a încercat astfel să atragă atenția asupra unei prevederi din pachetul fiscal susținut de Trump, aprobat vara trecută, care le permite americanilor să deducă temporar anumite taxe federale din veniturile obținute din bacșișuri.

Măsura permite unor lucrători să deducă până la 25.000 de dolari, însă avantajul fiscal se reduce treptat pentru cei cu venituri mai ridicate.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

