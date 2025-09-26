Trump a pregătit vânzarea TikTok. Compania este evaluată la 14 miliarde de dolari - reacții din China și principalii acționari

Președintele Donald Trump a oficializat joi, printr-un ordin executiv, planul de a transfera operațiunile TikTok din Statele Unite către un grup de investitori americani și internaționali. Documentul semnat de liderul de la Casa Albă precizează că tranzacția va respecta cerințele de securitate națională introduse prin legea din 2024.

Vicepreședintele JD Vance a estimat valoarea viitoarei companii americane la aproximativ 14 miliarde de dolari, mult sub evaluările făcute de analiști pentru aplicație.

Trump a decis, de asemenea, să amâne până pe 20 ianuarie aplicarea prevederii legale care ar fi interzis TikTok pe teritoriul SUA, dacă acționarii chinezi nu acceptau vânzarea. Între timp, Washingtonul încearcă să finalizeze procesul de desprindere a activelor americane ale platformei de grupul-mamă global, să atragă finanțatori și să obțină unda verde de la Beijing.

"Am vorbit cu președintele Xi. Am avut o discuție bună, i-am spus ce facem și mi-a spus să mergem înainte"

Deși ordinul marchează un pas înainte, rămân nelămuriri privind modul în care noua structură va utiliza algoritmul de recomandare, considerat esențial pentru succesul aplicației. „A existat o oarecare rezistență din partea Chinei, dar obiectivul fundamental pe care am vrut să-l atingem a fost să păstrăm TikTok în funcțiune și, în același timp, să ne asigurăm că protejăm confidențialitatea datelor americanilor, conform legii”, a subliniat Vance într-o întâlnire cu presa la Biroul Oval.

Planul prevede ca algoritmul să fie recalibrat și supravegheat de partenerii de securitate americani, iar administrarea acestuia să treacă sub controlul unei noi companii mixte. Trump a adăugat că Beijingul și-a exprimat sprijinul pentru tranzacție: „Am vorbit cu președintele Xi. Am avut o discuție bună, i-am spus ce facem și mi-a spus să mergem înainte”.

Nici Ambasada Chinei la Washington, nici TikTok nu au transmis comentarii imediate.

TikTok – între interes politic și afaceri miliardare

Cu 170 de milioane de utilizatori americani, TikTok a fost recunoscut de Trump drept un factor care l-a ajutat să obțină realegerea. Contul său personal are 15 milioane de urmăritori, iar recent și Casa Albă și-a deschis un cont oficial pe platformă. „Aceasta va fi o operațiune 100% americană”, a promis președintele.

El a menționat printre investitorii implicați în acord pe Michael Dell, fondatorul Dell Technologies, și pe Rupert Murdoch, liderul media care controlează Fox Corp și News Corp, alături de „probabil patru sau cinci investitori de clasă mondială”.

Totuși, Casa Albă nu a explicat modul în care s-a stabilit suma de 14 miliarde de dolari. În contrast, ByteDance - compania chineză care deține TikTok - se autoevaluează la peste 330 de miliarde de dolari printr-un program recent de răscumpărare de acțiuni.

Analiștii ridică, la rândul lor, întrebări. Dan Ives, de la Wedbush Securities, aprecia în aprilie 2025 că valoarea TikTok fără algoritm s-ar situa între 30 și 40 de miliarde de dolari. Profesorul Alan Rozenshtein de la Universitatea Minnesota consideră că „Problema este că președintele a aprobat acordul, dar nu a oferit multe detalii despre algoritm”.

Reacții din China și structura noului joint venture

Media chineză oferă o altă versiune: potrivit publicației LatePost, ByteDance ar urma să creeze o companie americană separată pentru comerțul electronic, operațiunile de branding și interconectarea cu activitățile internaționale. Aceasta ar urma să colaboreze cu joint venture-ul de 14 miliarde de dolari descris de Casa Albă, responsabil de securitatea digitală, conținut și software în SUA.

Revista Caixin a relatat, citând surse apropiate negocierilor, că noua entitate TikTok U.S. ar putea primi o parte din veniturile joint venture-ului.

Oracle și Silver Lake, printre principalii acționari

În privința acționariatului, două surse au confirmat că Oracle și fondul Silver Lake vor deține împreună aproximativ jumătate din TikTok U.S., în timp ce acționari existenți ai ByteDance, precum Susquehanna International Group, General Atlantic și KKR, ar urma să păstreze circa 30%.

Interesul ridicat din partea investitorilor ar putea modifica însă aceste procente. Într-un raport CNBC se menționează că MGX (Emiratele Arabe Unite), Oracle și Silver Lake ar putea controla împreună 45% din companie.

Republicanii din Camera Reprezentanților cer garanții suplimentare că noua structură va fi complet independentă de China. „Pe măsură ce detaliile se finalizează, trebuie să ne asigurăm că acest acord protejează utilizatorii americani de influența și supravegherea grupurilor aliniate cu PCC”, au transmis congresmenii Brett Guthrie, Gus Bilirakis și Richard Hudson.

Potrivit unui oficial al administrației, consiliul de administrație al noii entități va avea șapte membri, dintre care șase americani, iar unul desemnat de ByteDance. Pentru a respecta legislația din 2024, compania chineză nu va putea păstra mai mult de 20% din TikTok U.S., altfel aplicația ar fi fost interzisă începând cu ianuarie 2025, conform Reuters.