Atacuri dejucate. Trei suspecți Hamas, arestați în Berlin

Trei bărbați suspectați de legături cu mișcarea palestiniană Hamas au fost arestați miercuri la Berlin, fiind acuzați că plănuiau să procure arme pentru atentate mortale vizând instituții israeliene din Germania, au informat Parchetul federal german, Reuters și AFP.

În momentul arestării, anchetatorii au descoperit o pușcă de asalt AK-47, mai multe pistoale și o cantitate semnificativă de muniție, indicând gravitatea presupuselor intenții ale celor trei, descriși drept operatori străini ai Hamas.

Cel puțin din vara lui 2025 cei trei au fost implicați în achiziționarea de arme de foc și muniție în Germania

Cei trei suspecți sunt Abed Al G. și Ahmad I, amândoi cetățeni germani, și Wael F. M., născut în Liban, a cărui naționalitate nu a putut fi confirmată cu certitudine, a transmis Parchetul german pentru AFP.

Anchetatorii susțin că, cel puțin din vara lui 2025, cei trei au fost implicați în achiziționarea de arme de foc și muniție în Germania, acționând în numele organizației Hamas. Joi, ei vor fi prezentați unui judecător de instrucție, care va decide asupra cererii de arest preventiv formulată de Parchet.

Contextul acestei arestări este legat de escaladarea conflictului din Fâșia Gaza, declanșat pe 7 octombrie 2023 de atacuri teroriste fără precedent comise de unități Hamas și Jihadul Islamic în sudul Israelului. Atacul a provocat 1.219 decese, în majoritate civili, și a dus la capturarea a 251 de persoane, dintre care 49 rămân în Fâșia Gaza, însă armata israeliană raportează că doar 22 sunt încă în viață.

În replică, Israelul a lansat operațiuni aeriene și terestre împotriva pozițiilor Hamas, soldate până miercuri cu 66.148 de morți și 168.716 răniți, potrivit datelor Ministerului Sănătății din Gaza, considerate de ONU credibile.

Conflictul are o încărcătură simbolică în Germania, având în vedere responsabilitatea istorică a acestei țări în Holocaust, ceea ce face ca orice amenințare asupra comunităților evreiești să fie tratată cu maximă seriozitate, conform Agerpres.