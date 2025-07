Trei persoane, surprinse de viitură în Suceava. Drumuri blocate în Harghita. Vijeliile au afectat localități din șase județe

Fenomenele meteorologice extreme care s-au manifestat duminică au afectat 14 localități din județele Alba, Arad, Botoșani, Hunedoara, Suceava și Vâlcea, o situație deosebită înregistrându-se în localitatea Broșteni, județul Suceava, unde două pârâuri au ieșit din matcă, fiind nevoie de intervenția pompierilor pentru salvarea a două persoane.

La nivelul celor șase județe, pompierii au intervenit pentru evacuarea apei din o casă, două curți și o stradă, pentru degajarea elementelor de construcție dislocate de la două imobile, precum și pentru degajarea a opt copaci și cinci stâlpi prăbușiți, fiind avariate două autovehicule, precizează IGSU.

Efecte semnificative au fost înregistrate în județul Suceava, localitatea Broșteni, unde s-a intervenit pentru salvarea a două persoane, ca urmare a ieșirii din matcă a pârâului Dârmoxa și a pârâului Neagra (afluenți ai râului Bistrița).

Citește și: CODUL ROȘU de vijelii se extinde. Localitățile vizate de fenomenele meteo extreme/ Grindină de mărimea unui ou de porumbel (FOTO) - UPDATE

De asemenea, ca urmare a ieșirii din matcă a pârâului Dârmoxa, o persoană din localitatea Dârmoxa a fost surprinsă de viitură. Echipajele operative au depus eforturi susținute, iar persoana a fost recuperată, în siguranță, informează sursa citată.

Pompierii suceveni intervin pentru evacuarea apei din mai multe case, curți și beciuri/subsoluri, iar în dispeceratul ISUJ SV sunt în așteptare aproximativ 200 de apeluri din partea cetățenilor.

Totodată, pe DN 17B, în zona localității Broșteni, circulația rutieră este oprită din cauza apei pluviale și aluviunilor scurse de pe versanți, pe carosabil. Echipe specializate se află în teren pentru remedierea situației și reluarea traficului rutier în cel mai scurt timp, transmite IGSU, potrivit Agerpres.

Mai mult decât atât, au fost semnalate căderi de grindină de mari dimensiuni.

Grindină de mărimea unui ou de porumbel

Drumuri complet blocate într-o localitate din Harghita

Două drumuri au fost complet blocate și mai multe gospodării au fost afectate de viituri puternice produse duminică în comuna Bilbor, a anunțat primarul localității, Ilie Daniel Hângan.

Circulația rutieră este întreruptă pe DJ 174B, care leagă Bilbor de Capu Corbului, în urma unei viituri produse pe pârâul Huruba.

De asemenea, drumul de acces din zona Vămanu este blocat din cauza viiturii de pe pârâul cu același nume, se arată într-o postare pa pagina de Facebook a primarului.

Ilie Daniel Hângan a declarat, duminică seara, pentru Agerpres că sunt mai multe poduri afectate, tuburi și șanțuri colmatate și că s-au produs inundații în mai multe gospodării, fără să producă pagube majore.

Primăria a constituit echipe de intervenție care au acționat în teren, iar autoritățile locale asigură permanență până luni dimineață, la ora 9:00.

„Asigurăm permanența, vom fi la primărie până dimineața, la ora 9:00. (...) și dimineață mergem din nou pe teren. Acum, fiind noapte, și apele nefiind retrase, doar dimineață vom putea să reintervenim. Până acum am muncit. Acum e totul sub control. Deocamdată, dacă nu mai plouă e în regulă. (...) Am reușit să intervenim la timp”, a declarat primarul Ilie Daniel Hângan.

Județul Harghita se află sub incidența unui COD ROȘU hidrologic, până luni dimineața fiind prognozate scurgeri de pe versanți, torenți, viituri și depășirea cotelor de pericol pe râul Bistricioara.

De asemenea, este în vigoare și un cod galben hidrologic, până luni noaptea fiind prognozate scurgeri de pe versanți, viituri și posibil depășirea cotelor de apărare pe râurile Mureș și Bistrița.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News