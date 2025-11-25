€ 5.0890
Data publicării: 18:08 25 Noi 2025

Trei manageri turci din industria de apărare, arestați pentru spionaj în favoarea altor țări
Autor: Iulia Horovei

spioni spionaj turcia arestati Trei manageri din industria de apărare, arestați pentru spionaj. Foto: Pixabay
 

Trei manageri din industria de apărare a Turciei au fost arestați pentru spionaj în favoarea unor puteri străine.

Trei manageri din industria de apărare a Turciei au fost arestați marți pentru spionaj în favoarea unor puteri străine, a anunțat marți procuratura din Istanbul, conform AFP.

Spionaj pentru Emiratele Arabe Unite

Parchetul nu a precizat cetățenia celor trei suspecți, dar inițial a afirmat că ei acționau pentru serviciile de informații din Emiratele Arabe Unite - detaliu eliminat ulterior din comunicatul oficial, republicat pe platforma X într-o formă modificată substanțial.

Este căutat în continuare un al patrulea suspect.

Operațiunea a fost condusă de serviciul turc de informații MIT.

Presa turcă notează că suspecții foloseau un număr de telefon achiziționat în Turcia și profiluri false online pentru a colecta date biografice despre angajați din companii strategice de apărare, precum și despre oficiali diplomați și personal din instituții sensibile. 

Ce urmăreau spionii

Managerii lucrau în companii de importanță critică pentru apărare și intenționau în special să furnizeze unor țări străine „elemente biografice” ale unor angajați.

Industria de apărare a Turciei s-a dezvoltat considerabil: exporturile din acest sector au crescut anul trecut cu 29%, ajungând la circa 6,2 miliarde de euro, respectiv pe locul 11 în lume, potrivit președintelui Recep Tayyip Erdogan.

Cele mai de succes produse turcești în domeniu sunt dronele militare, menționează AFP, preluat de Agerpres.

