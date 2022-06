"Trebuia să mă mărit". De ce a divorțat Laura Lavric: Când mi-a tras o palmă, eu i-am tras zece

"Cei de la Ansamblu mi-au spus: "Dacă te căsătorești, îți dăm apartament, dacă nu, îți dăm garsonieră". Iar eu, când am auzit… La mine nu a fost o căsătorie din dragoste. Pentru mine a fost pentru că trebuia să mă mărit. Fostul meu bărbat era de-o comoditate bolnăvicioasă. Vreau să spun că așa ceva nu se poate', a povestit Laura Lavric la Etno TV.

"Când a fost violent și mi-a tras o palmă, eu i-am tras zece"

"Fostul meu bărbat m-a și jignit spunându-mi "Ce, ai să ajungi tu ca Maria Tănase? Că și așa n-ai talent". Jigniri din acestea pe care eu nu le-am uitat. A spus cuvinte și mai urâte, dar nu pot să le zic. Când a fost violent și mi-a tras o palmă, eu i-am tras zece. Eu nu suport violența. M-a jignit și asta a fost cea mai mare violență", a mai dezvăluit artista, scrie viva.ro.

"Destinul! Nu poți să-l păcălești niciodată! Ce ti-e scris în frunte e pus. Și dragostea este un destin. Eu am mai avut câte o relație, că sunt despărțită de 25 ani. Am avut o cunoștință din New York care era inginer la fabrică de avioane, nu era însurat, un bărbat bine, era din Cluj, mi-a propus să rămân acolo. Eu? Niciodată! Nu l-am iubit. Până la urmă, știi ce rezistă? Înțelegerea și proiectele pe care vrei să le faci împreună, ajutor reciproc. Dragostea oricum dispare că nu poți să iubești că la 20 ani', a povestit Laura Lavric la Folclorul sub lupă.

Ce și-ar dori de la partenerul de viață

"Să fie mai tânăr că mine, dar nu cu mult, să fie mai deștept, ca, dacă am lacune să mă ajute, să aibă bani măcar cât mine, ca să ne compensăm și să nu miroasă a transpirație sau să-i miroasă gura, că nici nu face un pas să intre în casă, de la ușă îi fac vânt: du-te și te spală, răpănosule!', a mai spus artista, la Etno tv.

Confesiun dureroase

La începutul acestui an, artista a făcut mai multe mărturisiri emoționante. Laura Lavric și-a pierdut mama în urmă cu 7 ani. Pe lângă această tragedie, artista a mai trecut printr-un moment greu, atunci când nu a putut să fie prezentă la înmormântarea tatălui său. Când părintele a decedat, Laura Lavric se afla în Canada, într-un turneu. Fiul artistei i-a ascuns vestea tragică și a aflat că tatăl său a murit, abia când s-a întors în România.

”Când a murit tata, eram în Canada. Nu mă așteptam să moară el, fratele mamei era bolnav. Eram în Canada și am visat că aveam geanta goală, eram îngrijorată rău, plânsă toată. Eram convinsă că o să se întâmple o nenorocire. Îl sun pe Victor (fiul meu). El tocmai se întorcea de la înmormântare. Nu a vrut să-mi spună. Aveam contract pentru turneul din Canada, nu puteam să plec, oricum. Și dacă mă întorceam, el fusese înmormântat deja. Toți au hotărât să îmi ascundă asta. Turneul dura două luni. Fiul meu știa că țin mult la tata! L-am sunat atunci și tot eu eram supărată pe el, l-am repezit la telefon.

"Am leșinat lângă mașină"

Când am ajuns acasă, el mă aștepta la aeroport. Avea barbă, purta doliu, eu l-am luat la rost că și-a lăsat barbă. Înainte să mă urc în mașină, mă prinde de mână și-mi spune că trebuie să-mi zică ceva. Mie nu mi-a venit să cred! Am leșinat lângă mașină. Până la Iași am plâns fără oprire! Am făcut și indigestie. A fost un șoc imens! Am făcut o criză, nu mai puteam să mă mișc, nici să strig nu puteam. M-a tras fiul meu din pat, am ieșit în balcon, mi-am revenit!”, a povestit Laura Lavric în direct în emisiunea lui Teo Trandafir de la Kanal D.

