DCNews Stiri Tragedie pe DN 72A: O șoferiță și-a pierdut viața, după ce a încercat să evite coliziunea cu o autoutilitară
Data actualizării: 19:07 17 Apr 2026 | Data publicării: 19:06 17 Apr 2026

Tragedie pe DN 72A: O șoferiță și-a pierdut viața, după ce a încercat să evite coliziunea cu o autoutilitară
Autor: Iulia Horovei

accident ambulanta Imagine cu o ambulanță. Sursa foto: Agerpres

O şoferiţă de 68 de ani a murit, vineri, într-un accident pe DN 72A, după ce a încercat să evite coliziunea cu o autoutilitară şi a intrat într-un autoturism condus de un bărbat.

O şoferiţă de 68 de ani a murit, vineri, într-un accident pe DN 72A, în localitatea dâmboviţeană Dragomireşti, după ce a încercat să evite coliziunea cu o autoutilitară şi a intrat într-un autoturism, informează IPJ Dâmboviţa.

Șoferița a încercat să evite coliziunea cu o autoutilitară și a intrat într-o mașină

„Din primele informaţii, poliţiştii au stabilit faptul că o femeie de 68 de ani, din comuna Voineşti, în timp ce ar fi condus un autoturism pe DN 72A, în comuna Dragomireşti, ar fi încercat să evite coliziunea cu o autoutilitară condusă de o femeie, de 57 de ani, din comuna Voineşti şi ar fi intrat într-un autoturism condus de un bărbat, de 54 de ani, din Voineşti.

Două victime în urma impactului

Din nefericire, în urma accidentului, şoferiţa de 68 de ani a decedat, iar bărbatul de 54 de ani a fost rănit, fiind transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale”, precizează IPJ Dâmboviţa.

La faţa locului s-a intervenit cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, o autospecială de descarcerare, o ambulanţă şi un elicopter SMURD.

Femeia a fost găsită în stare de inconştienţă şi i s-au aplicat manevre de resuscitare. Conform ISU Dâmboviţa elicopterul SMURD a preluat victima pentru transport la spital, iar ulterior Poliţia a anunţat decesul acesteia, potrivit Agerpres.

