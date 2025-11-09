€ 5.0860
Data publicării: 08:24 09 Noi 2025

Tragedie în Munții Maramureșului: Un bărbat care ajuta salvamontiștii, mort într-un accident
Autor: Iulia Horovei

munti Munți. Sursa foto: Salvamont Maramureș, Facebook
 

Un bărbat de 43 de ani, cunoscut pentru sprijinul dat salvamontiștilor, a murit într-un accident în Munții Gutâi.

Un bărbat și-a pierdut viața în urma unui accident produs pe un drum forestier din Munții Gutâi, în zona Tăul lui Dumitru, accidentul fiind anunțat de o persoană aflată la fața locului care a sunat la 112, a informat directorul Serviciului Public Județean (SPJ) Salvamont Maramureș, Dan Benga.

„Salvatorii montani ajunși la fața locului (în cursul nopții de sâmbătă - n.r.) împreună cu echipajul Ambulanței Maramureș și cu echipajul Poliției din cadrul IPJ Maramureș au constatat că informațiile se confirmă.

Persoana găsită avea 43 ani și prezenta leziuni incompatibile cu viața”, a spus Dan Benga.

Bărbatul, cunoscut pentru sprijinul acordat salvamontiștilor

Persoana decedată a sprijinit de-a lungul anilor activitatea salvamontiștilor care acționau în Munții Gutâi.

„De-a lungul timpului, acesta ne ajutase pe noi, cei de la Salvamont, prin natura meseriei, la întreținerea și menținerea unor trasee din zonă. Ne pare extrem de rău de cele întâmplate”, a adăugat Dan Benga, potrivit Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

muntii maramures
muntii gutai
accident
mort
salvamont
