Tradiții și obiceiuri de Izvorul Tămăduirii 2026 pentru sănătate și vindecare
Data actualizării: 00:10 17 Apr 2026 | Data publicării: 22:54 16 Apr 2026

Tradiții și obiceiuri de Izvorul Tămăduirii 2026 pentru sănătate și vindecare
Autor: Andrei Itu

izvorul-tamaduirii_75798500 Izvorul Tămăduirii, mare sărbătoare după Paști

În vinerea din Săptămâna Luminată, creştinii ortodocşi sărbătoresc Izvorul Tămăduirii. În 2026, sărbătoarea Izvorul Tămăduirii este prăznuită pe 17 aprilie.

Izvorul Tămăduirii este o sărbătoare specială din perioada de după Sfintele Paști.

Originea sărbătorii Izvorul Tămăduirii

Originea acestui mare praznic creștin-ortodox este legat de o minune petrecută în apropiere de Constantinopol. Împăratul Leon cel Mare a descoperit un izvor cu apă tămăduitoare. Tradiția bisericii spune că numeroși oameni și-au recăpătat sănătatea după ce au băut din acea apă. 

Soldatul Leon Marcellus, viitorul împărat Leon cel Mare între 457-474, a întâlnit în pădurile de lângă Constantinopol un orb însetat. Leon, căutând apă, a auzit vocea Maicii Domnului, care i-a indicat un izvor ascuns. Orbul și-a recăpătat vederea după ce Leon i-a dat apă și i-a spălat ochii. Mai mult, după ce a devenit împărat, Leon cel Mare a construit o biserică pe acel loc. Numele este Biserica „Izvorul Tămăduirii” din Valoukli, lângă Constantinopol, actual Istanbul.

Conform tradiției, femeile care lăsau în biserică, peste noapte, în joia din Săptămâna Luminată, un vas cu apă, și îl luau după slujba de vineri, aveau șansa de a se spăla cu acea apă de numeroase necazuri.

Tradiții de Izvorul Tămăduirii

Marele praznic Izvorul Tămăduirii este însoțită de mai multe tradiții bisericești, printre care amintim următoarele:

Slujba de sfințire a apei (Aghiasma Mică)


În această zi, în biserici se oficiază slujba Aghiasmei Mici. Apa sfințită este considerată a fi vindecătoare. Credincioșii o iau acasă pentru a o consuma ori pentru a-și stropi locuințele și gospodăriile.

Rugăciuni pentru sănătate și vindecare. Bolnavii pot fi stropiți cu Agheasma Mică de la Izvorul Tămăduirii


Credincioșii iau parte la slujbe speciale închinate Maicii Domnului, solicitând ajutor pentru sănătate trupească și sufletească. Este o zi specială în care se rostesc multe rugăciuni pentru cei bolnavi.  Apa care rămâne de la sfințire, se pune într-un vas la un loc curat și se ia în fiecare dimineață pe nemâncate după anafură, când suntem curați trupește și sufletește și ne-am împlinit rugăciunile dimineții. Copiilor le este recomandată în fiecare dimineață.

Procesiuni la izvoare și fântâni de Izvorul Tămăduirii


În unele regiuni ale României, preoții și credincioșii participă la procesiune la izvoare sau fântâni, unde se face sfințirea apei. O altă tradiție spune că apa sfințită în această zi se bea dimineața, pe nemâncate,

Stropirea caselor și a grădinilor de Izvorul Tămăduirii


Oamenii folosesc aghiasma, cu scopul de a stropi casele, animalele și ogoarele, pentru a fi feriți boli și necazuri.

Nu în ultimul rând, marele praznic Izvorul Tămăduirii este închinat, în mod special, Maicii Domnului, văzută ca „Izvor al tămăduirii”. Credincioșii aprind lumânări și aduc flori la icoanele ei.

