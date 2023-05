TM2023. Evenimentele săptămânii din cadrul Programului Timișoara - Capitală Europeană a Culturii

Începe TESZT, festivalul organizat de Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” și ajuns la ediția a 14-a. Sunt zeci de spectacole, multe prezentate în premieră în România, cu trupe din mai multe țări. Sunt și petreceri pentru toate gusturile muzicale, și concerte, și-o conferință cu un laureat de Premiu Nobel. La Muzeul Național de Artă veți putea descoperi, de joi încolo, și fascinanta Cultură Cucuteni, într-o expoziție unicat.





Evenimentele săptămânii din cadrul Programului Cultural TM2023.

Bienala Art Encounters

19 mai - 16 iulie



Mai multe spații din Timișoara

Cea de-a cincea ediție a Bienalei Art Encounters - My Rhino Is Not a Myth. art science fictions - va avea loc între 19 mai și 16 iulie și este dedicată intersecției dintre artă, știință și ficțiuni. Adrian Notz, curatorul Bienalei, face conexiuni între realitățile hiper-digitale, avangarda modernistă și lumea artei contemporane. Între explorări științifice și speculații imaginative, artiștii invitați se adâncesc în povești necunoscute și / sau istorii alternative de anticipare.

