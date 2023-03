TM2023: 123 de momente importante din Programul Cultural Timișoara 2023

Martie

Spectacol

31 martie – 1 aprilie

Bros, de Romeo Castellucci

Teatrul Național „Mihai Eminescu” Timișoara

Spectacol

31 martie – 27 mai

Cargo X Timișoara

Rimini Protokoll și Teatrul Basca

Spectacol

martie

Impulse – Radio Live Show

Institutul Francez Timișoara

Spectacol

martie-iunie

Patrimoniul sub reflectoare

Universitatea Politehnica Timișoara, Muzeul Banatului

Concerte

13-18 martie

WDR Sinfonieorchester Köln

Filarmonica „Banatul” Timișoara

Aprilie

Festival

aprilie

Analog Mania

Fundația Județeană pentru Tineret Timiș

Expoziție

15 aprilie 2023 – 15 februarie 2024

Baroque Reloaded

Muzeul Național de Artă Timișoara

Teatru

7-8 aprilie

Corp Urban

Giuvlipen și Institutul Intercultural Timișoara

Program de formare

aprilie

Cultural Management Academy

EUNIC

Proiecție de film

26 aprilie

Harta secretă. Timişoara prin lentile (Ochiul de sticlă)

Casa de Cultură a Municipiului Timișoara în co-producție cu Universitatea de Vest Timișoara

Conferințe

aprilie

Idei care schimbă lumea: Orhan Pamuk, Olga Tokarczuk, Jean-Pierre Sauvage, Jean-Marie Lehn

Universitatea de Vest din Timișoara

Spectacol

26-28 aprilie

Ink, de Dimitris Papaioannou

Teatrul Național „Mihai Eminescu” Timișoara

Spectacol

aprilie-august

Orașul Paralel – Iosefin

Asociația Culturală Diogene și Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely" Timișoara

Mai

Concert

mai-septembrie

Baroc Watermusic

Asociația „Festivalul Baroc Timișoara”

Expoziție

mai-iulie

Bienala Art Encounters – My Rhino is not a Myth. Art-Science-Fictions

Fundația Art Encounters Foundation

Workshop, conferință, film

mai

La Gioia & Focus Pippo Delbonoo

Teatrul Național „Mihai Eminescu” Timișoara

Spectacol

mai

DansNomad

Unfold Motion

Expoziție

mai-iunie

Extr-activism Decolonising Space Mining

Asociația Foc și Pară

Festival

mai

TESZT – Festivalul Euroregional de Teatru Timișoara

Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” din Timișoara

Târg

mai

Harababura Vintage Fair

Asociația La Figurat

Concert

mai – octombrie

Magic Lights at the Castle

Muzeul Național al Banatului Timișoara

Instalație

mai – iunie

Narațiuni Sonore

Asociația Simultan

Concerte

30 mai – 2 iunie

Orchestra Națională a Franței

Filarmonica „Banatul” Timișoara

Conferință

19-20 mai

Post-educația

Asociația Doar Mâine



Intervenții culturale

mai-iulie

ROD Urban

Asociația Documentor



Expoziție

18 mai – 7 iulie

Scores for Anthropocene. Notation, movement and immateriality in contemporary sculpture

Fundația Triade



Expoziție

5 mai – 5 decembrie

Sculptura: de la monumental la efemer

Fundația Triade

Concert

mai

Stabat Mater, de Giovanni Pergolesi

Casa de Cultură a Municipiului Timișoara în parteneriat cu corul Solaris și Corala Equinox (Belgia)

Teatru forum

mai

Théâtre de l'opprimé, Paris

Institutul Intercultural Timișoara

Spectacol

17 mai

Trans Lucid

Identity.Education

Iunie

Spectacol

25 iunie

Cadre și forme

Asociația Noi Re-Creăm

Întâlnire internațională

iunie

European Dancehouse Network Think-In

European Dancehouse Network & AREAL

