Teodora Dinu, finalistă Eurovision, piesă cu mesaj puternic: E despre puterea de a lupta, noi pentru noi. M-a făcut să ies din acea zonă, mai mult neagră

Teodora Dinu este cunoscută în urma participărilor în Finalele Selecției Naționale Eurovision 2018 și 2019, și a participării în concursul muzical X Factor 2020. Artista a revenit cu un nou single care are la bază un mesaj puternic: "Continuă să te lupți"

“Keep Fighting” este o colaborare internațională. De muzică, text și producție s-au ocupat suedezii Niklas Bergqvist și Simon Johansson, împreună cu binecunoscutul textier grec, Nikos Sofis.

"După o perioadă foarte grea, cu mai multe coborâșuri decât urcușuri, în care poate mulți au crezut că am renunțat la muzică (eu fiind chiar prima dintre aceia), am primit un telefon de la bunul meu prieten Nikos Sofis, care îmi propunea această colaborare frumoasă. Am fost extrem de încântată, mi-am adunat forțele, m-am repus pe picioare și așa, împreună cu această echipă, am reușit să realizăm acest proiect.

Proiect care pe mine m-a făcut să ies din acea zonă, mai mult neagră, în care mă aflam de ceva vreme. Piesa reprezintă exact acea perioadă a vieții prin care trecem cu toții, în care nu mai reușim să vedem “luminița de la capătul tunelului”, strigăm “ajutor!” însă strigătul e mut, iar singurii oameni care ne pot auzi, ne pot ajuta și pot schimba macazul suntem doar NOI. Piesa este despre puterea de a lupta, noi pentru noi. Sper ca mesajul puternic al piesei să reușească să ajungă la fiecare dintre voi!”, spune Teodora Dinu.

Teodora Dinu se află de mulți ani pe piața muzicală din România. A participat la peste 60 de concursuri naționale și internaționale de unde s-a intors mereu pe podium. În 2015 și 2020 a participat la concursul X Factor Romania, alături de Marian Stancu, aceștia formând Trupa Hello. În 2016, a facut parte din backing vocals-ul lui Ovidiu Anton la Selecția Națională Eurovision, iar în 2018 și 2019 a fost Finalistă a Selecției Naționale Eurovision cu piesele “Fly”, și respectiv “Skyscraper”.

Marian Stancu și Teodora Dinu au urcat pe scena X Factor, împreună, ca Trupa Hello.

Cei doi au mai avut o încercare în anul 2015 și dacă atunci nu au reușit să ajungă prea departe din punct de vedere muzical, în competiție, între timp, cei doi au ajuns să fie împreună. Au umplut scena X Factor cu un moment spectaculos, l-au ridicat în picioare pe Ștefan Bănică Jr și au ajuns direct în echipa lui Florin Ristei.

"Sunt drăguuți. Se simte că există o legătură puternică acolo!", a spus Delia înainte ca cei doi să înceapă să cânte.

"Bravo pentru alegere. Excepțional! Sunt extrem de surprins și aveți un mare bravo", a spus Ștefan Bănică Jr.

"Asta da audiție. Așa se vine la o audiție! Vă potriviți perfect! Eu vă felicit pentru cum cântați împreună, dar și pentru dragostea voastră. V-ați găsit", a spus și Loredana Groza.

"Așa trebuie să vină un grup la X Factor!", a spus mentorul lor.

Teodora și Marian au luat patru de DA.

Povestea celor doi. Împreună pe scena Eurovision România

"Acum suntem Trupa Hello, varianta 2.0. Suntem împreună de un an și jumătate. Mie îmi plăcea de el de când eram mică și cumva l-am iubit în secret. Eu participam la Eurovision și l-am întrebat dacă vrea să vină cu mine în Backing vocals. Mi-a scris că da, am continuat să vorbim și s-a întâmplat...", a spus Teodora Dinu înainte de a urca pe scenă.

