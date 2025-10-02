Tentativă de asasinat asupra lui Bashar al-Assad la Moscova. Fostul lider sirian, spitalizat: A fost otrăvit

Fostul lider sirian Bashar al-Assad, refugiat în Rusia după ce a pierdut puterea în urmă cu zece luni, ar fi fost ținta unei tentative de asasinat la Moscova, conform unor relatări recente.

Organizația Siriană pentru Drepturile Omului a transmis, pe baza unei „surse private”, că Assad a fost externat luni dintr-un spital de la marginea capitalei ruse. Potrivit aceleiași surse, el „a fost otrăvit”, iar atacul ar fi avut scopul „să pună Rusia într-o poziție stânjenitoare și să o acuze de complicitate”. În prezent, starea sa ar fi „stabilă”.

În spital, singura persoană care a primit acces la Assad ar fi fost fratele său, Maher, vizitele desfășurându-se sub protecția unei vaste operațiuni de securitate. Kremlinul nu a emis niciun comentariu, deși anterior au circulat zvonuri că fostul președinte ar fi ajuns „în stare critică după o otrăvire”.

Refugiul din Rusia și solicitările Damascului

Noua administrație siriană cere extrădarea lui Assad, însă Moscova a respins până acum această variantă. Vladimir Putin i-a acordat personal azil politic lui Assad, împreună cu familia și apropiații săi. De la sosirea sa în Rusia, la 60 de ani, fostul lider nu a mai fost văzut în public și este considerat sub protecția strictă a serviciilor secrete ruse.

Nu există însă dovezi independente că ar fi fost otrăvit. O relatare mai veche susținea că Assad „s-a plâns gărzii sale de stare de rău și dificultăți de respirație”, însă informația nu a fost confirmată oficial.

Averea familiei și viața în exil

Potrivit Departamentului de Stat al SUA, familia Assad dispune de o avere de circa 2 miliarde de dolari, ascunsă în conturi bancare, companii fictive, paradisuri fiscale și investiții imobiliare. După fuga din Siria, Assad, soția sa britanică și cei trei copii adulți s-au stabilit la Moscova în decembrie.

În exil, familia și-ar fi păstrat nivelul de trai datorită activelor și rețelelor de sprijin din Rusia. Presa internațională susține că dinastia Assad a cumpărat cel puțin 20 de apartamente în Moscova, evaluate la peste 30 de milioane de lire sterline.

Soția sa, Asma al-Assad, diagnosticată cu leucemie, ar fi ajuns la Moscova împreună cu cei trei copii înainte ca dictatorul să părăsească Siria. După ocuparea Damascului de către rebelii sirieni, au fost descoperite tuneluri subterane sub o reședință a familiei Assad, presupus concepute pentru evadare. Alte surse au sugerat că Assad a fugit prin baza aeriană rusă Khmeimim, unde ar fi decolat un avion militar către Rusia cu puțin timp înainte de confirmarea prezenței sale la Moscova.

Căderea regimului Assad și costurile războiului

Cucerirea capitalei Damasc de către rebelii sirieni a pus capăt unui conflict civil ce a durat 13 ani și a încheiat dominația de șase decenii a familiei Assad. Înfrângerea a fost o lovitură pentru Putin, după ce Rusia a cheltuit resurse uriașe pentru a menține regimul la putere, inclusiv prin bombardamente masive care, potrivit ONG-urilor, au ucis până în 2024 aproape 7.000 de civili, dintre care peste 2.000 de copii.

În prezent, organizațiile pentru drepturile omului din Siria dar și din alte părți ale planetei solicită Rusiei să își asume responsabilitatea pentru crimele de război, să prezinte scuze, să îl extrădeze pe Assad și să plătească despăgubiri victimelor.

Un nou mandat de arestare

Autoritățile siriene au emis recent un mandat internațional de arestare pe numele lui Assad, pentru „crime cu premeditare” și „tortură cauzatoare de moarte” în timpul represiunii din 2011 la Daraa, moment care a declanșat revoltele Primăverii Arabe. Aceste evenimente au degenerat rapid într-un conflict civil devastator, soldat cu sute de mii de victime și milioane de refugiați.

Noua conducere a Siriei, condusă de Ahmed al-Sharaa, încearcă să construiască o imagine de stat moderat, bazat pe respectarea drepturilor omului și caută sprijin internațional pentru reconstrucția țării.

Otrăvirile – semnătura politică a Rusiei

Experții atrag atenția că tentativele de otrăvire au devenit o marcă a scenei politice ruse, amintind de cazurile Litvinenko, Skripal și Navalnîi. Încercarea de a-l elimina pe Assad, chiar dacă a eșuat, este percepută ca parte a aceluiași tipar, iar Kremlinul se confruntă din nou cu valuri de suspiciuni la nivel internațional, conform Daily Mail.