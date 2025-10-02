€ 5.0837
|
$ 4.3258
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 17:52 02 Oct 2025 | Data publicării: 16:53 02 Oct 2025

Tentativă de asasinat asupra lui Bashar al-Assad la Moscova. Fostul lider sirian, spitalizat: A fost otrăvit
Autor: Tiberiu Vasile

Tentativă de asasinat asupra lui Bashar al-Assad la Moscova. Fostul lider sirian, spitalizat A fost otrăvit Sursa Foto: Agerpres
 

Fostul lider sirian Bashar al-Assad ar fi fost internat la un spital din Moscova, după ce ar fi suferit o tentativă de asasinat prin otrăvire.

Fostul lider sirian Bashar al-Assad, refugiat în Rusia după ce a pierdut puterea în urmă cu zece luni, ar fi fost ținta unei tentative de asasinat la Moscova, conform unor relatări recente.

Organizația Siriană pentru Drepturile Omului a transmis, pe baza unei „surse private”, că Assad a fost externat luni dintr-un spital de la marginea capitalei ruse. Potrivit aceleiași surse, el „a fost otrăvit”, iar atacul ar fi avut scopul „să pună Rusia într-o poziție stânjenitoare și să o acuze de complicitate”. În prezent, starea sa ar fi „stabilă”.

În spital, singura persoană care a primit acces la Assad ar fi fost fratele său, Maher, vizitele desfășurându-se sub protecția unei vaste operațiuni de securitate. Kremlinul nu a emis niciun comentariu, deși anterior au circulat zvonuri că fostul președinte ar fi ajuns „în stare critică după o otrăvire”.

Refugiul din Rusia și solicitările Damascului

Noua administrație siriană cere extrădarea lui Assad, însă Moscova a respins până acum această variantă. Vladimir Putin i-a acordat personal azil politic lui Assad, împreună cu familia și apropiații săi. De la sosirea sa în Rusia, la 60 de ani, fostul lider nu a mai fost văzut în public și este considerat sub protecția strictă a serviciilor secrete ruse.

Nu există însă dovezi independente că ar fi fost otrăvit. O relatare mai veche susținea că Assad „s-a plâns gărzii sale de stare de rău și dificultăți de respirație”, însă informația nu a fost confirmată oficial.

Averea familiei și viața în exil

Potrivit Departamentului de Stat al SUA, familia Assad dispune de o avere de circa 2 miliarde de dolari, ascunsă în conturi bancare, companii fictive, paradisuri fiscale și investiții imobiliare. După fuga din Siria, Assad, soția sa britanică și cei trei copii adulți s-au stabilit la Moscova în decembrie.

În exil, familia și-ar fi păstrat nivelul de trai datorită activelor și rețelelor de sprijin din Rusia. Presa internațională susține că dinastia Assad a cumpărat cel puțin 20 de apartamente în Moscova, evaluate la peste 30 de milioane de lire sterline.

Soția sa, Asma al-Assad, diagnosticată cu leucemie, ar fi ajuns la Moscova împreună cu cei trei copii înainte ca dictatorul să părăsească Siria. După ocuparea Damascului de către rebelii sirieni, au fost descoperite tuneluri subterane sub o reședință a familiei Assad, presupus concepute pentru evadare. Alte surse au sugerat că Assad a fugit prin baza aeriană rusă Khmeimim, unde ar fi decolat un avion militar către Rusia cu puțin timp înainte de confirmarea prezenței sale la Moscova.

Căderea regimului Assad și costurile războiului

Cucerirea capitalei Damasc de către rebelii sirieni a pus capăt unui conflict civil ce a durat 13 ani și a încheiat dominația de șase decenii a familiei Assad. Înfrângerea a fost o lovitură pentru Putin, după ce Rusia a cheltuit resurse uriașe pentru a menține regimul la putere, inclusiv prin bombardamente masive care, potrivit ONG-urilor, au ucis până în 2024 aproape 7.000 de civili, dintre care peste 2.000 de copii.

În prezent, organizațiile pentru drepturile omului din Siria dar și din alte părți ale planetei solicită Rusiei să își asume responsabilitatea pentru crimele de război, să prezinte scuze, să îl extrădeze pe Assad și să plătească despăgubiri victimelor.

Un nou mandat de arestare

Autoritățile siriene au emis recent un mandat internațional de arestare pe numele lui Assad, pentru „crime cu premeditare” și „tortură cauzatoare de moarte” în timpul represiunii din 2011 la Daraa, moment care a declanșat revoltele Primăverii Arabe. Aceste evenimente au degenerat rapid într-un conflict civil devastator, soldat cu sute de mii de victime și milioane de refugiați.

Noua conducere a Siriei, condusă de Ahmed al-Sharaa, încearcă să construiască o imagine de stat moderat, bazat pe respectarea drepturilor omului și caută sprijin internațional pentru reconstrucția țării.

Otrăvirile – semnătura politică a Rusiei

Experții atrag atenția că tentativele de otrăvire au devenit o marcă a scenei politice ruse, amintind de cazurile Litvinenko, Skripal și Navalnîi. Încercarea de a-l elimina pe Assad, chiar dacă a eșuat, este percepută ca parte a aceluiași tipar, iar Kremlinul se confruntă din nou cu valuri de suspiciuni la nivel internațional, conform Daily Mail.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

bashar al-assad
siria
razboi civil
extradare
azil
rebeli
damasc
rusia
vladimir putin
moscova
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
"Legea e pentru fraieri"! Sindicaliștii din Guvern, atac la Mihai Jurca: 17 mașini noi pentru consilieri, pe timp de "austeritate"
Publicat acum 7 minute
Dezastrul găsit de ministrul Rogobete la Spitalul Sf. Maria din Iași. Nimeni nu știe cum a fost angajată șefa ATI
Publicat acum 18 minute
Trump, ironizat de premierul albanez. Dialog savuros cu Macron - VIDEO
Publicat acum 23 minute
Ce să faci ca să nu ți se mai aburească ochelarii. Trucul simplu care chiar funcționează
Publicat acum 39 minute
Cine este Nistor Andrei, noul prefect al Capitalei
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 30 Sep 2025
Aeroportul din Bruxelles anulează toate zborurile. Niciun zbor de pasageri nu pleacă
Publicat pe 30 Sep 2025
Nicușor Dan, gafă la Timișoara. Președintele a uitat protocolul / video viral
Publicat pe 30 Sep 2025
A murit medicul Coriolan Ulmeanu, unul dintre cele mai mari nume ale pediatriei românești
Publicat pe 30 Sep 2025
Volodymyr Z. a fost reținut în Polonia. E suspectat de implicare în distrugerea Nord Stream
Publicat pe 30 Sep 2025
Uraganul Gabriel aduce vreme caldă în România. Schimbare importantă de vreme după răcirea accentuată
 
decizia ccr pentru pensiile speciale pe 8 octombrie sau la un nou referendum Decizia CCR pentru pensiile speciale, pe 8 octombrie sau la un nou referendum

de Val Vâlcu

toiu vs szijjarto analiza pe discursul de la adunarea generala onu Țoiu vs Szijjártó. Analiză pe discursul de la Adunarea Generală ONU

de Val Vâlcu

cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

vezi arhiva de editoriale
 
x close