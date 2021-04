Telefonul Varstnicului, în pandemie, apelat de mii de persoane

Serviciul social Telefonul Varstnicului este singura linie de ajutor gratuita si confidentiala care ofera solutii la nevoile varstnicilor din Romania. Proiectul a fost lansat de Fundatia Regala Margareta a Romaniei in 2015 ca raspuns la problema imbatranirii populatiei si a beneficiat de o finantare totala de 837.500 lei din partea Fundatiei Vodafone Romania.

In 2020, serviciul a inregistrat cel mai mare numar de solicitari si apelanti unici de la infiintare, 16.673 de convorbiri telefonice cu 3.424 de seniori. Pentru a face fata numarului crescut de apeluri, a fost extinsa echipa de asistenti sociali si voluntari, iar acestor li s-au alaturat, odata cu instaurarea starii de urgenta, si 14 psihologi in regim de voluntariat. Pentru peste 250 de varstnici care se confruntau cu lipsuri materiale au fost distribuite tichete sociale sau pachete de ajutor.

Dintre cei aproape 4.000 de apelanti unici care au sunat la Telefonul Varstnicului in perioada pandemiei, 29% sunt din Bucuresti, iar 37% din mediul rural si mic urban. In ceea ce priveste varsta si situatia locativa, 29% au intre 70 si 80 de ani si 38% locuiesc singuri.

Topul nevoilor exprimate de vârstnici

In urma analizarii datelor disponibile, pe primul loc in topul nevoilor exprimate de varstnici s-au aflat, la egalitate, nevoia de informatii utile si actualizate privind serviciile disponibile in comunitatile lor si nevoia de sprijin financiar si material. Astfel, 1.300 de seniori au solicitat informatii pe care nu le pot accesa singuri, fie din cauza izolarii, fie din incapacitatea de a utiliza noile tehnologii de comunicare. Alti 1.300 de varstnici au solicitat sprijin financiar si material.

Pe locul doi in topul necesitatilor varstnicilor s-a aflat nevoia de ingrijire si sprijin practic la domiciliu. Pentru 764 dintre apelanti, echipa liniei telefonice a furnizat informatii despre serviciile de asistenta medicala ori supraveghere specializata, dar si referinte despre camine pentru seniori si proceduri de institutionalizare.

Izolarea sociala a dus la adancirea sentimentului de singuratate in randul varstnicilor, cu manifestari de anxietate sau depresie. Pentru cei care s-au confruntat cu astfel de stari si au apelat Telefonul Varstnicului, asistentii sociali si psihologii voluntari au oferit consiliere psihologica si sprijin emotional. 150 de seniori au fost inscrisi in serviciul de reapelare saptamanala, sau redirectionati catre organizatii partenere.

Nevoia de a fi activi si de participare sociala a fost exprimata de 90 de varstnici care au apelat linia telefonica si care s-au declarat coplesiti de sentimentul de inutilitate creat de iesirea la pensie si pierderea unui rol social. Pentru acestia, Telefonul Varstnicului a propus actiuni de voluntariat in comunitate, de relationare si socializare prin participarea la cluburi si programe pentru seniori. Centrul Comunitar Generatii, Centrul pentru seniori al Municipiului Bucuresti, Asociatia Niciodata Singur sunt cateva dintre aceste programe si cluburi care si-au adaptat activitatile in mediul on-line pentru a continua sa fie alaturi de seniori.

Un nou tip de solicitare aparuta pe fondul crizei pandemice a vizat facilitarea cumparaturilor de alimente, medicamente si produse igienico-sanitare, solutionata ca urmare a unor sponsorizari si dezvoltarea de parteneriate.

Telefonul Varstnicului este mai mult decat necesar intr-o societate caracterizata de o lipsa acuta a serviciilor sociale, publice sau private, destinate persoanelor varstnice, oferind un sprijin concret seniorilor care traiesc in conditii precare.

Serviciul este gratuit, apelabil de luni pana vineri in intervalul 08.00 – 20.00 si sambata in intervalul 08:00 – 16:00 la numarul 0800 460 001.

Compania Nationala Loteria Romana si S.C. Johnson Wax s-au alaturat ca sponsori in acest proiect

Despre Fundatia Regala Margareta a Romaniei

Infiintata in 1990 de catre Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei romane, impreuna cu tatal sau, Regele Mihai, Fundatia Regala Margareta a Romaniei este astazi o organizatie neguvernamentala de elita care sprijina copii, tineri si varstnici prin interventii durabile, bazate pe schimbul de experienta si valori intre generatii. De-a lungul celor 30 de ani de activitate, Fundatia a dezvoltat numeroase proiecte durabile in domeniul educatiei, dezvoltarii comunitatii, societatii civile, sanatatii si culturii, proiecte ce si-au adus contributia la reinnoirea spirituala si sociala a Romaniei. Fundatia Regala Margareta a Romaniei vine in sprijinul persoanelor varstnice prin programe menite sa creasca calitatea vietii acestora, cu implicarea voluntarilor si mobilizarea partenerilor institutionali si a intregii comunitati. Mai multe detalii pe www.frmr.ro.

Despre Fundatia Vodafone Romania

Fundatia Vodafone Romania este o organizatie neguvernamentala romaneasca, cu statut caritabil, distincta si independenta de operatiunile comerciale ale companiei, infiintata in 1998. In cei peste 20 de ani de activitate, Fundatia Vodafone Romania a finantat 1.168 de programe derulate de 745 de ONG-uri din intreaga tara, in domeniile sanatatii, educatiei, serviciilor sociale. Proiectele au avut peste 3 milioane de beneficiari - copii, tineri, varstnici, persoane defavorizate fizic, social sau economic. Pana in prezent, Fundatia Vodafone Romania a investit 31 de milioane de euro in proiecte desfasurate de organizatiile non-profit partenere. Mai multe detalii despre programele fundatiei sunt disponibile pe www.fundatia-vodafone.ro, http://jurnaldebine.fundatiavodafone.ro/ si www.facebook.com/fundatiavodafone.