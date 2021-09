The Walks. Teatrelli pregăteşte unul dintre cele mai provocatoare evenimente teatrale ale anului

Unul dintre cele mai provocatoare evenimente teatrale ale anului, premiera în limba română a aplicaţiei The Walks, un spectacol-experiment realizat de celebra companie Rimini Protokoll are loc pe 1 octombrie, în co-producţie cu creart/Teatrelli şi în parteneriat cu Goethe-Institut Bucureşti, informează Teatrelli.

Rimini Protokoll, compania germană care a revoluţionat teatrul la nivel mondial, lansează şi în Bucureşti, alături de oraşe precum Berlin, Cleveland sau Milano, cel mai recent proiect al său - "The Walks", un adevărat experiment teatral, o aplicaţie care constă într-o serie de plimbări audio concepute şi create pentru diferite spaţii urbane, propunând o nouă formă de înţelegere a unei activităţi umane esenţiale în contextul pandemiei: mersul pe jos ca scenariu teatral.



Coordonarea artistică a proiectului în limba română este semnată de Vlaicu Golcea. Versiunea în limba română a aplicaţiei online va fi accesibilă, începând cu 1 octombrie, atât publicului din România, cât şi celui din afara ţării, fiind realizată în co-producţie cu creart/Teatrelli şi în parteneriat cu Goethe-Institut Bucureşti.



Din 1 octombrie, publicul din întreaga ţară va avea parte în premieră de unul dintre cele mai revoluţionare evenimente teatrale ale anului: proiectul "The Walks", realizat de celebra companie germană de teatru Rimini Protokoll, care conectează oameni de pe întreg mapamondul printr-o apropiere atât locală, cât şi individuală, prin intermediul unei acţiuni umane esenţiale - mersul. Poveştile şi universul sonor al performance-urilor audio din cadrul proiectului vor fi accesibile în limba română, pe întreg teritoriul României, dar şi în afara ţării.



"The Walks" este o colecţie de scurte spectacole audio concepute pentru anumite locuri specifice din oraş, precum supermarket, teatru, parc, stradă etc., fiind o invitaţie de a redescoperi împrejurimile şi de a interacţiona cu ele. Textul şi regia producţiei sunt semnate de Helgard Haug, Stefan Kaegi şi Daniel Wetzel, cei trei regizori care au fondat în anul 2000 celebra companie de teatru Rimini Protokoll din Berlin. Ideea şi dramaturgia îi aparţin lui Cornelius Puschke.



Pentru a face o plimbare audio sunt suficiente 20 de minute. Publicul poate începe plimbarea oricând vrea. Poate decide câte plimbări doreşte să facă şi în ce ordine. Ceea ce propune spectacolul-experiment este o recontextualizare a mersului pe jos în spaţiul public, care a căpătat un nou sens odată cu pandemia, tematizând, totodată, o serie de subiecte stringente ale momentului. Un ritual străvechi şi cotidian a devenit o componentă de bază a noii normalităţi: oamenii se întâlnesc, se plimbă, umblă prin cartiere, se joacă în natură şi îşi redescoperă vecinătăţile cu fiecare plimbare.



"The Walks" înţelege mersul pe jos ca pe un scenariu teatral: o plimbare audio-ghidată prin parcuri, o plimbare pusă în scenă în supermarketuri sau interacţiuni cronometrate pe malurile apelor.

În fiecare oraş, vocile, sunetele şi muzica transformă, pas cu pas, locuri familiare în decoruri şi diferite peisaje în scene de teatru, prin naraţiuni, dialoguri, explorări coregrafice sau variaţiuni muzical-ritmice ale mersului. Titlul fiecărei plimbări indică locul sau modul în care se va desfăşura plimbarea: "La cimitir", "Pe malul apei" sau "În sensul giratoriu".



Versiunea în limba română a producţiei "The Walks"este coordonată artistic şi editată audio de Vlaicu Golcea, unul dintre cei mai reprezentativi, avangardişti şi complecşi artişti în ceea ce priveşte experimentul în zona universului sonor din domeniul artelor performative şi nu numai. Cele nouă plimbări audio-ghidate reunesc vocile a 13 performeri: Cătălina Bălălău, Vlad Bîrzanu, Nicholas Caţianis, Paul Dunca/Paula Dunker, Carmen Ghiurco, Nicoleta Lefter, Georgia Măciuceanu, Conrad Mericoffer, Mela Mihai, Gabriela Pîrliţeanu, Alina Rotaru & fetiţa Maria Bărbulescu. Regia tehnică şi înregistrare voci: Alexandru Andrei, asistent coordonare artistică: Carmen Ghiurco, traduceri: Ondine Cristina Dascăliţa şi Adina Olaru, grafică: Mihai Păcurar, trailer: Bogdan Botofei şi Alina Calotă.



Lansarea în România va beneficia şi de un dialog extraordinar live online cu doi dintre regizorii şi fondatorii Rimini Protokoll - Helgard Haug şi Stefan Kaegi - moderat de criticul de teatru Octavian Saiu şi difuzat concomitent pe paginile de Facebook Teatrelli, Rimini Protokoll şi Goethe-Institut Bucureşti. Dialogul va avea loc în data de 1 octombrie, de la ora 19.00, în limba engleză şi va fi disponibil gratuit.



Pentru a avea acces la versiunea în limba română a aplicaţiei, începând cu 1 octombrie, poate fi achiziţionat de pe platforma Eventbook.ro un cod de activare la preţul de 20 lei + taxe de ticketing, valabil pentru toate cele 9 plimbări.



Aplicaţia "The Walks" este disponibilă atât pentru IOS, cât şi pentru Android:

https://thewalks.page.link/ios / https://thewalks.page.link/android. Plata se poate face şi direct din aplicaţie, la preţul de 4,99 EUR.



"The Walks" este o producţie Rimini Apparat, în co-producţie internaţională cu: creart/ Teatrelli, BorderLight - International Theatre + Fringe Festival Cleveland, European Forum Alpbach, Fondazione Armonie d'Arte, HAU-Hebbel am Ufer, Hellerau-EuropaischesZentrumderKunste, Internationales Sommerfestival Kampnagel, Zona K, Festival PERSPECTIVES.



Sprijinit de Fonds Darstellende Kunste, cu fonduri de la Departamentul Guvernamental Federal pentru Cultură şi Mass-Media, platforma Kulturpolitische Gesellschafte.V. şi Departamentul pentru Cultură şi Europa al Senatului.