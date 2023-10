Taylor Swift, SZA, Morgan Wallen, The Weeknd și Drake - cele mai multe nominalizări la Billboard Music Awards

Conform site-ului revistei Variety, printre ceilalţi artişti cu nominalizări multiple la premiile Billboard din acest an figurează The Weeknd (16 nominalizări), Drake (14 nominalizări) şi Zach Bryan (14 nominalizări). Câştigătorii acestor premii - atribuite în baza unor date de vânzări şi de streaming - vor fi anunţaţi într-o gală care va avea loc pe 19 noiembrie.

Organizatorii au dezvăluit deja că gala din 2023 nu va semăna deloc cu transmisiunile tradiţionale; în schimb, câştigătorii premiilor şi artiştii care susţin microrecitaluri (ale căror nume nu au fost încă anunţate) vor fi prezentaţi pe conturile deţinute pe reţelele de socializare de revista Billboard şi de gala premiilor Billboard (BBMA).

Gala Billboard Music Awards 2023 va fi produsă de compania Dick Clark Productions. Trofeele sunt atribuite în baza unor factori cantitativi, 'determinaţi de indicatorii de performanţă de la sfârşitul anului în topurile Billboard', pentru o perioadă care a început pe 19 noiembrie 2022 şi s-a încheiat pe 21 octombrie 2023.

Va exista însă un decalaj de timp mai mare de un an între precedenta ediţie şi cea din acest an. Cea mai recentă gală BBMA a avut loc în urmă cu aproximativ un an şi jumătate, în cadrul unei ceremonii găzduite de Sean 'Diddy' Combs, care a fost transmisă de NBC de la MGM Grand Garden Arena, pe 15 mai 2022. În 2023, vor fi decernate premii în 69 de categorii, iar nouă categorii noi au fost adăugate în acest an.

Artista și compozitoarea americană Taylor Swift a realizat o performanță remarcabilă, devenind primul artist care atinge cifra de 100 de milioane de ascultători pe lună pe platforma Spotify, conform anunțului făcut marți de către gigantul de streaming. Acest lucru a fost relatat de către DPA/PA Media.

Megastarul internaţional se află în prezent în turneul "The Eras Tour" în cadrul căruia a susţinut recent patru concerte în Mexic.



Potrivit unui mesaj postat pe conturile oficiale ale Spotify de pe reţelele sociale, "la 29 august, Taylor Swift a devenit prima artistă din istoria Spotify care ajunge la 100 de milioane de ascultători lunari".



Luna trecută s-a anunţat că Taylor Swift a reuşit performanţa de a avea mai multe albume pe primul loc în topuri decât oricare altă artistă din istorie. Citește continuarea articolului aici!

