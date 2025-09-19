€ 5.0695
Data actualizării: 12:29 19 Sep 2025 | Data publicării: 12:28 19 Sep 2025

Taxele vamale impuse de Trump afectează deja Germania

Autor: Ioan-Radu Gava
donald-trump-2_84087000 Sursa foto: Agerpres
 

Comerţul Germaniei e afectat de noile taxe vamale americane impuse de Trump.

Excedentul comercial al Germaniei pe relaţia cu SUA a ajuns în iulie la cel mai scăzut nivel din 2021 până în prezent, în condiţiile în care noile taxe vamale americane par să-şi lase amprenta, transmit DPA și Agerpres.

Conform datelor publicate vineri de Oficiul Federal de Statistică (Destatis), excedentul comercial al Germaniei pe relaţia cu SUA a scăzut cu aproximativ 15% în primele şapte luni din acest an, la 34,6 miliarde de euro, comparativ cu perioada similară din 2024.

În pofida declinului, Statele Unite rămân principalul partener comercial al Germaniei. Totuşi, comerţul bilateral va fi afectat după introducerea de către SUA, în 7 august, a taxelor vamale de 15% la majoritatea importurilor din UE. Din iunie, taxele vamale la oţel şi aluminiu se ridică la 50%.

Pe plan global, excedentul comercial al Germaniei a scăzut în perioada ianuarie-iulie cu 21,2%, la 121,3 miliarde de euro, parţial pe fondul dezechilibrului înregistrat pe relaţia cu China, exporturile firmelor germane fiind mai reduse decât importurile de mărfuri din China.

În iulie, majoritatea exporturilor germane au mers către Statele Unite, dar volumele au scăzut pentru a patra lună consecutiv, ajungând la cel mai redus nivel din decembrie 2021. De asemenea, în perioada ianuarie-iulie, exporturile Germaniei către SUA au înregistrat un declin de 5,3%, la 89,9 miliarde de euro, comparativ cu perioada similară din 2024. În schimb, importurile din SUA au urcat cu 2,2%, la 55,3 miliarde de euro.

În ultimele peste trei decenii, cea mai mare economie europeană a înregistrat în fiecare an excedent comercial pe relaţia cu SUA. Ultima dată când Germania a avut deficit comercial pe relaţia cu SUA a fost în 1991.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

