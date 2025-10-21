Tavanul unei şcoli modernizate prin PNRR s-a prăbuşit în urma unui incendiu

În urma flăcărilor, tavanul a cinci săli de clasă s-a prăbuşit, distrugând complet dotările noi, însă din fericire toţi cei 80 de elevi şi profesori aflaţi în incintă au reuşit să se autoevacueze la timp.

Potrivit şefei Inspectoratului Şcolar Judeţean (IŞJ) Timiş, Aura Danielescu, pompierii au ajuns la faţa locului în mai puţin de trei minute de la apelul la 112, însă incendiul s-a extins cu o viteză impresionantă.

„Clădirea şcolii cuprinde cinci săli de clasă, dintre care una funcţionează ca sală profesorală. Pompierii au ajuns la faţa locului în cel mult trei minute, însă incendiul s-a extins rapid, cuprinzând întregul acoperiş. În timpul intervenţiei, tavanele s-au prăbuşit, fiind compromise dotările şcolii realizate recent prin Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR)”, a declarat Aura Danielescu.

Incendiul a fost observat de personalul de îngrijire, care a sesizat fumul ieşind din acoperiş şi a alertat imediat autorităţile. În momentul izbucnirii focului, în şcoală se aflau aproximativ 80 de elevi de gimnaziu şi profesorii acestora, care au fost evacuaţi fără incidente.

„Personalul nedidactic a acţionat prompt, reuşind evacuarea completă a copiilor, fără victime sau persoane rănite”, a mai precizat şefa IŞJ Timiş.

Pagube uriaşe: dotările din fonduri PNRR, complet distruse

Tavanele prăbuşite au distrus mobilierul, echipamentele IT şi alte materiale educaţionale achiziţionate recent prin fonduri europene, în cadrul programului PNRR. Clădirea, renovată între anii 2020 şi 2022 cu sprijinul bugetului de stat, fusese considerată un exemplu de modernizare la nivelul comunei Lovrin.

Flăcările s-au extins pe o suprafaţă de peste 100 de metri pătraţi, afectând şi proprietăţi private din apropiere. O locuinţă din vecinătate şi mai mulţi baloţi de paie aparţinând unui fermier local au fost, de asemenea, distruse.

Intervenţiile pentru stingerea completă a incendiului au durat mai multe ore, echipajele de pompieri acţionând cu autospeciale şi echipamente specifice pentru limitarea propagării flăcărilor.

Cursurile continuă în alt corp de clădire

Pentru a asigura continuitatea procesului educaţional, autorităţile au decis relocarea elevilor începând de miercuri. Orele de curs se vor desfăşura în corpul de clădire destinat ciclului primar, aflat în aceeaşi curte, dar în intervalul de după-amiază.

„Clădirea afectată va fi complet izolată, pentru a se evita accesul elevilor sau al altor persoane în zona periculoasă”, au transmis reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş într-un comunicat de presă.

Autorităţile evaluează pagubele şi caută soluţii

Echipele ISU Banat, reprezentanţii primăriei Lovrin şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş au început evaluarea pagubelor materiale. Se analizează atât cauzele posibile ale incendiului – care ar fi putut fi generate de o defecţiune la sistemul de încălzire centralizată cu apă termală – cât şi soluţiile de reabilitare rapidă a spaţiului.

„Autorităţile locale, împreună cu IŞJ Timiş şi instituţiile competente, evaluează în prezent pagubele materiale şi modalităţile de sprijin pentru reluarea în condiţii sigure a activităţii şcolare”, se arată în informarea transmisă de IŞJ Timiş.

O comunitate în stare de şoc

Locuitorii din Lovrin s-au mobilizat pentru a sprijini elevii şi cadrele didactice afectate de incendiu. Mulţi părinţi şi localnici s-au declarat revoltaţi de faptul că o clădire modernizată recent a fost distrusă complet în câteva minute.

Ancheta privind cauzele incendiului este în desfăşurare, iar autorităţile promit măsuri urgente pentru refacerea spaţiilor de învăţământ, astfel încât elevii să se poată întoarce în siguranţă la cursuri cât mai curând.