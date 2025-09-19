€ 5.0695
|
$ 4.2820
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 09:59 19 Sep 2025 | Data publicării: 09:58 19 Sep 2025

Țările de Jos vor să urmeze exemplul SUA și să desemneze Antifa drept organizație teroristă

Autor: Ioan-Radu Gava
Foto: Agerpres
 

Parlamentul olandez vrea să urmeze exemplul SUA și să eticheteze Antifa drept organizație teroristă.

Majoritatea din camera inferioară a parlamentului olandez dorește ca Olanda să urmeze exemplul Statelor Unite și să desemneze mișcarea Antifa, de extremă stânga, drept organizație teroristă. O moțiune în acest sens depusă de Lidewij de Vos (FvD), Caroline van der Plas (BBB) ​​și Geert Wilders (PVV) a fost adoptată cu sprijinul VVD, SGP și JA21, scrie nltimes.

Președintele american Donald Trump a desemnat joi mișcarea antifascistă Antifa drept organizație teroristă. El a invocat recenta ucidere a liderului de opinie de extremă dreapta Charlie Kirk drept cauză directă, deși autoritățile americane nu au legat încă atacul de niciun grup politic.

Inițiatorii moțiunii susțin „că celulele aintifa sunt active și în țara noastră, amenințând politicieni, perturbând întâlniri, intimidând studenți și jurnaliști și nefiind străine de utilizarea violenței”.

Potrivit agenției antiteroriste NCTV, „extremismul de stânga organizat din Olanda este fragmentat, numeric mic și ideologic divers”.

Liderul Volt, Laurens Dassen, este surprins de viteza și ușurința cu care o majoritate parlamentară urmează exemplul președintelui american.

„Cu sprijinul VVD, chiar și aici, opiniile nedorite sunt acum interzise dintr-o dată”, a declarat el la BlueSky.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

antifa
parlamentul olandez
tarile de jos
statele unite ale americii
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 9 minute
Nou partid suveranist pe scena politică. Bogdan Chirieac explică cine ar fi beneficiarii și pierzătorii
Publicat acum 11 minute
Taxele vamale impuse de Trump afectează deja Germania
Publicat acum 13 minute
Merită să apelați la acupunctură pentru dureri? Un nou studiu oferă răspunsuri
Publicat acum 22 minute
Premierul interimar al Nepalului promite să remedieze eșecurile care au dus la protestele Generației Z
Publicat acum 57 minute
Copiii românilor din diaspora: între șansa globală și rădăcini. Dialog cu psihologul Radu Leca
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 17 Sep 2025
Răsturnare de situație cu accidentul în care a fost implicat Toto Dumitrescu. Mircea Badea, reacție
Publicat pe 18 Sep 2025
Mircea Badea, apel de ultimă oră la Nicușor Dan
Publicat pe 17 Sep 2025
Chirieac, uimit de ce a spus Ciuvică despre Nicușor Dan. Schimb de replici / video
Publicat acum 13 ore si 56 minute
Cutremur puternic în această seară
Publicat pe 17 Sep 2025
Drona care a survolat obiective guvernamentale poloneze aparținea unui ucrainean. Decizia autorităților de la Varșovia
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close