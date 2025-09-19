Țările de Jos vor să urmeze exemplul SUA și să desemneze Antifa drept organizație teroristă

Majoritatea din camera inferioară a parlamentului olandez dorește ca Olanda să urmeze exemplul Statelor Unite și să desemneze mișcarea Antifa, de extremă stânga, drept organizație teroristă. O moțiune în acest sens depusă de Lidewij de Vos (FvD), Caroline van der Plas (BBB) ​​și Geert Wilders (PVV) a fost adoptată cu sprijinul VVD, SGP și JA21, scrie nltimes.

Președintele american Donald Trump a desemnat joi mișcarea antifascistă Antifa drept organizație teroristă. El a invocat recenta ucidere a liderului de opinie de extremă dreapta Charlie Kirk drept cauză directă, deși autoritățile americane nu au legat încă atacul de niciun grup politic.

Inițiatorii moțiunii susțin „că celulele aintifa sunt active și în țara noastră, amenințând politicieni, perturbând întâlniri, intimidând studenți și jurnaliști și nefiind străine de utilizarea violenței”.

Potrivit agenției antiteroriste NCTV, „extremismul de stânga organizat din Olanda este fragmentat, numeric mic și ideologic divers”.

Liderul Volt, Laurens Dassen, este surprins de viteza și ușurința cu care o majoritate parlamentară urmează exemplul președintelui american.

„Cu sprijinul VVD, chiar și aici, opiniile nedorite sunt acum interzise dintr-o dată”, a declarat el la BlueSky.