Talibanii din Afganistan au întrerupt internetul. Motivul din spatele deciziei

Talibanii din Afganistan au blocat telecomunicațiile la nivel național, la câteva săptămâni după ce au început să restricționeze accesul la internet prin fibră optică, invocând motive legate de ceea ce ei numesc „imoralitate”, potrivit BBC.

Fără internet în Afganistan

Țara se confruntă în prezent cu o pană totală de conectivitate, potrivit organizației de monitorizare a internetului Netblocks.

Agenția internațională de presă AFP susține că a pierdut contactul cu biroul său din capitala Kabul, inclusiv prin serviciile de telefonie mobilă. Internetul mobil și televiziunea prin satelit au fost, de asemenea, grav perturbate în întreaga țară.

Motivație religioasă

De la preluarea puterii în 2021, talibanii au impus numeroase restricții în conformitate cu interpretarea lor a legii islamice Sharia. Zborurile de pe aeroportul din Kabul au fost, de asemenea, afectate, potrivit unor relatări.

Mai multe persoane din Kabul au declarat pentru BBC că internetul prin fibră optică a încetat să funcționeze spre sfârșitul zilei de lucru, în jurul orei 17:00, ora locală (12:30 GMT). Astfel, mulți oameni nu vor observa impactul decât marți dimineață, când urmează să fie reluate serviciile bancare și alte activități economice.

Cablurile de fibră optică transferă date la viteză foarte mare și sunt utilizate pentru o mare parte din internetul global.

Într-o postare pe rețeaua Mastodon.social, Netblocks a transmis că „Afganistanul se află acum în mijlocul unei întreruperi totale de internet, autoritățile talibane luând măsuri pentru implementarea regulilor de moralitate, mai multe rețele fiind deconectate treptat pe parcursul dimineții; serviciile de telefonie sunt, de asemenea, afectate în prezent”.

De săptămâni întregi, utilizatorii de internet din mai multe provincii afgane se plâng fie de acces foarte lent la internet, fie de lipsa totală a conectivității.

O nouă rută „alternativă” de internet

Talibanii au anunțat anterior că intenționează să creeze o rută alternativă de acces la internet, fără a oferi însă detalii suplimentare.

Oamenii de afaceri au avertizat la momentul respectiv că, dacă interdicția de internet va continua, activitățile lor vor fi grav afectate.

Competiție cu Coreea de Nord

Hamid Haidari, fost redactor-șef al postului de știri afgan 1TV, a declarat după întrerupere că „singurătatea a cuprins întreaga țară”.

„Afganistanul a luat acum oficial primul loc în competiția cu Coreea de Nord pentru deconectare (de la internet)”, a spus el pe rețeaua X.

Această pană este cea mai recentă dintr-o serie de restricții impuse de talibani de la revenirea lor la putere.

Femeile, cu din ce în ce mai puține drepturi

La începutul acestei luni, aceștia au retras din sistemul universitar cărțile scrise de femei, ca parte a unei noi interdicții care a scos, de asemenea, din programa de predare drepturile omului și hărțuirea sexuală.

Femeile și fetele au fost afectate în mod special: li s-a interzis accesul la educație după vârsta de 12 ani, iar una dintre puținele alternative rămase pentru formarea profesională a fost blocată la sfârșitul anului 2024, odată cu închiderea cursurilor de moașe.

Talibanii, un grup islamist radical, au recâștigat controlul asupra Afganistanului în 2021, într-o ofensivă care a durat doar 10 zile.