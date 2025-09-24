€ 5.0774
Data publicării: 10:46 24 Sep 2025

Taifunul Ragasa face cel puțin 14 morți în Taiwan. Alte zeci de persoane, dispărute

Autor: Iulia Horovei
taifunul ragasa (4)
 

Cel puțin 14 oameni au murit, iar alte zeci sunt dați dispăruți, în urma taifunului Ragasa.

Taifunul Ragasa, cel mai puternic ciclon tropical din acest an, se îndreaptă miercuri către sudul Chinei, după ce a provocat 14 decese în Taiwan, a dus la dispariția a zeci de persoane și a lovit Hong Kongul cu vânturi puternice și ploi torențiale, potrivit Reuters.

Zeci de persoane dispărute în Taiwan

În estul Taiwanului, în zona Hualien, aproximativ 129 de persoane sunt date dispărute după ce un baraj a inundat un oraș. Taifunul a afectat insula încă de luni, iar locuitorii din orașul turistic Guangfu au reclamat că autoritățile nu au transmis avertizări suficiente, deși evacuările sunt în mod normal rapide, având în vedere frecvența taifunurilor în Taiwan.

În timp ce ploile inundau Taiwanul, Hong Kongul se confrunta cu valuri uriașe care se revărsau peste zonele de coastă estice și sudice, transformând trotuarele în cursuri de apă și inundând unele străzi și proprietăți rezidențiale.

 

Autoritatea maritimă din China a emis pentru prima dată în acest an cea mai ridicată avertizare - „roșie” pentru valuri, prognozând creșteri ale nivelului mării de până la 2,8 metri în provincia Guangdong, pe măsură ce Ragasa se apropie de Delta Fluviului Pearl, una dintre cele mai dens populate regiuni din China.

Taifunul s-a format săptămâna trecută peste Pacificul de Vest. Alimentat de ape calde și condiții atmosferice favorabile, Ragasa s-a intensificat rapid luni până la categoria 5, cu vânturi de peste 260 km/h. Deși s-a redus acum la categoria 3, taifunul rămâne suficient de puternic pentru a doborî copaci și linii electrice, a sparge geamuri și a provoca daune clădirilor.

Experții subliniază că Delta Fluviului Pearl este bine pregătită pentru taifunuri, iar infrastructura este mai rezistentă decât în trecut. 

China se pregătește de taifun

După ce va trece la aproximativ 100 km sud de Hong Kong, Ragasa urmează să atingă coasta de sud a Chinei spre după-amiază. Orașele Guangzhou, Shenzhen, Foshan și Dongguan, cu circa 50 de milioane de locuitori, se află în calea furtunii. Autoritățile chineze au trimis zeci de mii de corturi, paturi pliabile, echipamente de iluminat și alte materiale de intervenție, iar peste 770.000 de persoane au fost evacuate. Magazinele și restaurantele au parcat camioane în fața clădirilor pentru a le proteja.

Locuitorii au relatat că, în ciuda intensității furtunii, au ieșit cu precauție afară pentru a evalua situația și a se asigura că sunt în siguranță. Autoritățile au avertizat asupra riscului ridicat de inundații în Shenzhen, în special în zonele joase, iar alerta privind valurile rămâne în vigoare până joi.

În Hong Kong, o femeie și fiul ei de cinci ani au fost luați de valuri și se află acum la terapie intensivă. Semnalul de taifun a fost coborât de la 10 la 8, menținând orașul în carantină.

Cel puțin 50 de persoane au fost rănite, iar 791 de persoane s-au adăpostit în cele 50 de centre temporare deschise de guvern. În Macau, cazinourile au fost nevoite să închidă zonele de joc, iar oaspeții nu au putut părăsi proprietatea.

Taifunul Ragasa face cel puțin 14 morți în Taiwan. Alte zeci de persoane, dispărute
 
