Sute de mii de oameni din întreaga lume participă la funeraliile lui Charlie Kirk. Imaginile zilei din Arizona / video

Participanții la funeraliile lui Charlie Kirk au venit din toate colțurile Statelor Unite ale Americii și din întreaga lume, scrie Fox News.

Cei care așteptau în prezent în fața stadionului State Farm pentru a intra la slujba de pomenire a lui Charlie Kirk au declarat pentru Fox News că au călătorit din toate colțurile SUA și ale lumii pentru a fi acolo astăzi și a-i aduce un omagiu regretatului activist conservator.

„Îl iubim pe Charlie Kirk”, a spus Patty, o mamă care a călătorit cu fiica ei Sarah din Fort Worth, Texas.

„A avut un impact atât de mare asupra întregii lumi, dar asupra inimii mele... îl urmărim de ani de zile”, a spus ea.

„Charlie a schimbat lumea. Acesta este literalmente punctul de cotitură”, a mai zis femeia.

David Crawford i-a spus co-prezentatorului „Fox & Friends Weekend”, Griff Jenkins, că a plecat ieri dimineață din Irlanda de Nord pentru a călători la Glendale, Arizona.

Crawford a spus că a văzut un interviu cu Erika Kirk care „mi-a atins cu adevărat inima”.

Președintele Donald Trump l-a lăudat duminică pe Charlie Kirk, în timp ce părăsea Casa Albă pentru a se îndrepta spre slujba de pomenire a acestuia, în Glendale, Arizona.

„Vom sărbători astăzi viața unui om măreț. Un om cu adevărat măreț - unul tânăr - dar un om măreț. Și așteptăm cu nerăbdare acest lucru. Chiar este, vrem să-l privim ca pe un moment de vindecare”, a spus Trump.

„Faptul că așa ceva s-ar fi putut întâmpla nu este nici pe departe credibil”, a adăugat Trump. „Vom avea o zi foarte interesantă. O zi foarte grea”, a mai zis președintele SUA.

