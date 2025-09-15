Este vestea momentului de la Bruxelles pentru fermierii români: Vin banii! România primește aproape cea mai mare sumă

Comisia Europeană pregătește un proiect prin care vor fi despăgubiți fermieri din mai multe state membre UE, printre care și România. De altfel, către România ar urma să ajungă aproape cea mai mare sumă destinată despăgubirilor, din bugetul care se ridică la aproape 50 de milioane de euro. Fermierii români ar urma să fie despăgubiți cu 11,5 milioane de euro, a doua cea mai mare sumă după Polonia, arată documentul pus în lucru de Comisia Europeană. Banii ar trebui să vină rapid, discuția fiind ca sprijinul să fie plătit până la 30 aprilie 2026.

Statele care primesc această despăgubire ar urma să fie Bulgaria, Letonia, Lituania, Ungaria, Polonia și România. În plus, aceste state ar putea să asigure un fond suplimentar de despăgubire de maximum 200%, doar în condiția să nu provoace o denaturare a pieței. Sprijinul național suplimentar ar avea termen până în iulie 2026.

Măsura vine ca urmare a situației din primăvara lui 2025, mai precis din lunile aprilie și mai, când în România au avut loc fenomene meteorologice nefavorabile. Sunt luate în considerare episoadele de înghețuri târzii care au provocat pagube însemnate culturilor, ceea ce a dus la pierderi majore de recoltă și de producție.

Informația a fost confirmată de către europarlamentarul Georgiana Teodorescu, pentru DCNews, subliniind că fermierii români au nevoie de acest ajutor, mobilizat la nivelul Uniunii Europene, fiind poate cei mai afectați de condițiile meteorologice din primăvară.

